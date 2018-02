Carabinieri a scuola: necessario diffondere fra i giovani la cultura della legalità

Continua incessante lo sforzo dei militari del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova, diretti dal Colonello Fabio Federici, sull’attuazione dei periodici incontri con gli alunni delle scuole della provincia, in particolare nella bassa mantovana, nel Territorio di competenza del Comando Compagnia Carabinieri di Viadana, dove gli uomini del Capitano Gabriele Schiaffini organizzano con frequenza incontri nei vari istituti scolastici dove vengono affrontati vari temi relativi alla cultura della legalità. Nella mattinata di Mercoledì, nella sede della caserma della Compagnia di Viadana, il Capitano Schiaffini e il Maresciallo Burroni hanno incontrato, unitamente all’Assessore alla cultura del Comune di Viadana, i dirigenti degli istituti scolastici della zona (istituto “Vanoni”, istituto “Parazzi”, istituto “Don Bosco”, istituto “IAL”, istituto “San Felice” e dell’istituto comprensorio Dosolo-Pomponesco-Viadana), proprio per presentare il progetto che anche quest’anno vedrà da un lato i militari impegnati in conferenza presso le scuole e dall’altro gli alunni più giovani in visita presso la Caserma di via Circonvallazione Fosse. “L’incontro con i dirigenti scolastici di stamani è il risultato del progetto fortemente voluto dal nostro Comando Generale dell’Arma, che come ogni anno promuove la formazione della “cultura della legalità” nelle scuole, palesando così una particolare sensibilità verso l’educazione civica dei giovani,” spiega il Capitano Schiaffini “e che vede i nostri militari, da un capo all’altro d’Italia, fornire questi contributi nei vari istituti, sia di formazione primaria che secondaria.” “Generalmente gli incontri nelle scuole sono indirizzati agli studenti delle classi terze medie inferiori, mentre per i più giovani delle elementari sono previste visite guidate all’interno delle nostre caserme” continua l’Ufficiale “in modo da rendere l’incontro più stimolante e togliere le curiosità che questi ragazzini hanno nei confronti del nostro mondo militare. Tappa obbligatoria di queste visite infatti è ovviamente la nostra Centrale Operativa, cuore pulsante della Compagnia, dove i nostri operatori ricevono le chiamate di aiuto e indirizzano le nostre pattuglie, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, oltre alle camere di sicurezza e alla visione del nostro parco auto, che sono generalmente gli aspetti più richiesti dai giovanissimi.”. Gli incontri, già cominciati nel mese di Novembre presso l’istituto Vanoni di Viadana, e che riscuotono particolare successo anche agli occhi di insegnanti e genitori, sono un utile strumento per avvicinare ulteriormente la popolazione alla figura del Carabiniere e per rendere più agevole il contatto del cittadino con le forze dell’ordine. Nella circostanza, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova Colonnello Fabio Federici, esprime la sua soddisfazione per l’impegno profuso dai suoi Militari e per la concreta partecipazione degli istituti scolastici al progetto dell’Arma. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it