Nuovi disagi per la consegna della posta a giorni alterni

Disagi per la posta consegnata a giorni alterni nei comuni mantovani dove le disposizioni di Poste Italiane sono già effettive. A una settimana dal via, la rivoluzione non è ancora stata metabolizzata dai postini, i quali si trovano a consegnare la posta in zone che prima non conoscevano, con l'effetto di aumentare i disagi. Proprio della nuova organizzazione si parlerà domani a Milano, in un incontro a livello regionale tra Poste e i sindacati. Prossimamente, dopo i comuni che fanno capo a Mantova e Asola, già toccati dalla novità, la consegna a giorni alterni sarà realtà anche per i quelli che fanno riferimento ai centri di Viadana, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga e Ostiglia.