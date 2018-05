Segni d'Infanzia e EpiCentro: bambini alla scoperta del mondo

ta per partire presso la Biblioteca Baratta un grande viaggio intorno al mondo, fatto di storie e scoperte, da condividere con Segni d’infanzia, in quattro appuntamenti tutti dedicati a famiglie e bambini (da 5 anni). Gli eventi – che rientrano nell’ambito del progetto EpiCentro Culturale sostenuto da Fondazione Cariplo - sono programmati per i pomeriggi del 17 e 24 maggio e del 7 e 14 giugno, dalle 17:00 alle 18:00, e vedono al timone l’attrice Sara Zoia che, dopo la Parata in bici degli animali fantastici, è pronta a condurre gli abitanti di Valletta in una nuova memorabile avventura: la Festa d’Estate del 17 giugno. Con l’avvicinarsi dell’estate cresce la voglia delle vacanze e dei viaggi, ce ne sono di tutti i tipi e per tutti i gusti: c’è chi parte per andare a trovare i nonni, chi ritorna al paese d’origine e chi parte in cerca di nuove terre. Per l’occasione, nel cortile esterno del Baratta un esploratore monta la sua speciale tenda dove accoglie i bambini: fra cuscini, mappe e libri, ad ogni incontro si percorre un itinerario diverso, si ascolta una nuova lingua, si tracciano confini con i colori delle spezie, per comporre un mappamondo con le storie delle culture che lo abitano. La tenda si popola di pirati e avventurieri, si posso scorgere le caravelle di Colombo, i ghiacciai artici o volare in Cina sulle tracce di Marco Polo. E seguendo le rotte degli antichi navigatori si ritorna alle origini del mondo, al piacere della scoperta che da sempre ha mosso gli uomini spingendoli a viaggiare. Non resta che preparare lo zaino e lasciarsi guidare: la strada è un percorso attraverso i libri e l’immaginario e conduce alla Festa d’Estate che unisce Popoli e Culture. Attività gratuita - a partire da 5 anni - richiesta prenotazione: segreteria@segnidinfanzia.org - 0376.1511955 Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it