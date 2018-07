Internet, a Quistello arriva la fibra

La fibra ultraveloce di Open Fiber sta arrivando anche a Quistello, che sarà così tra le prime realtà della provincia di Mantova a poter usufruire nei prossimi mesi di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo, assicurando il massimo delle performance. Il piano di cablaggio appena partito consentirà di raggiungere quasi 2400 case per un investimento di 625mila euro. Oltre il 90% delle unità immobiliari di Quistello e frazioni sarà servito dalla fibra direttamente all’interno dell’abitazione o dell’azienda, potendo così raggiungere velocità di navigazione web e scambio dati oggi impensabili. Sarà un ottimo servizio per le imprese, che finalmente non avranno più problemi di connessione. Nelle aree sparse sarà possibile connettersi tramite ponte radio, con una velocità minima garantita di 30 Mb al secondo.

Questo progetto si è reso possibile grazie alla convenzione firmata tra il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Lombardia, i Comuni interessati e Infratel Italia, società “in house” del Ministero. La convenzione ha permesso l’emissione da parte di Infratel del primo bando di gara per la costruzione e la gestione di una rete a banda ultra larga nelle cosiddette “aree bianche” o “a fallimento di mercato”, vinto da Open Fiber, la società attiva in tutto il territorio nazionale per costruire e gestire un’infrastruttura in fibra ottica. La rete sarà data in concessione per 20 anni a Open Fiber, che ne curerà anche la manutenzione, e rimarrà di proprietà pubblica. Il primo bando Infratel interessa 3043 comuni di Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana e Veneto. Open Fiber si è aggiudicata anche il secondo bando Infratel per il cablaggio di altre dieci Regioni e della Provincia autonoma di Trento.