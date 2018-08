Il forte acquazzone manda sott'acqua Ostiglia

Zona Trabucchi con via Foscolo, via Marconi, e la zona critica di via Po (area centrale), via San Rocco (Zona piscina comunale) , il centro storico, con via Vittorio Veneto, Via Belfanti, Via Aia Madama (Veneto. Zona San romano, via Aia Madama tutti gli scantinati, scantinato di Unicredit in via Ghinosi sono le aree più colpite dalla bomba d'acqua che si è abbattuta su Ostiglia tra le 7 e le 8 di stamattina. In alcune zone sono scesi anche 75millimetri di acqua. In campo 7 squadre di Vigili del Fuoco, 25 volontari della Protezione Civile, con la squadre della Padus e la colonna mobile della Provincia, squadre della Tea, autobotti private (autorizzato dal Comune), Operai comunali per risolvere le criticità. Alle ore 11. 00 la situazione stava tornando alla normalità.