Mantova Poesia quarta edizione: in 50 tra poeti, saggisti, editori e attori

Mantova Poesia 2018 – 11, 12, 13 maggio L'edizione 2018 della manifestazione è articolata in quattro distinti filoni. Innanzitutto si punterà sui giovani. Il primo evento di venerdì 11 maggio (ore 10, Loggia del Grano) sarà infatti dedicato agli alunni di cinque istituti superiori mantovani. Dopo un lavoro in classe durato mesi, una sessantina di ragazzi hanno prodotto altrettante poesie che sono ora pubblicate nel libro Young Poetry (Gilgamesh Edizioni) che verrà regalato ai ragazzi e avrà distribuzione nazionale. Il volume costituisce uno stimolo concreto affinché i giovani perseverino nella scrittura creativa, allargando così le potenzialità del proprio percorso formativo. Gli studenti si confronteranno con la poetessa Giovanna Cristina Vivinetto che proporrà in anteprima la propria raccolta Dolore minimo (Interlinea). Altro importante elemento della rassegna è quello dell'integrazione sociale, declinato in termini poetici. Sabato 12 maggio (ore 16, Loggia del Grano) si svolgerà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi al quarto Premio Nazionale di Poesia Terra di Virgilio. Il concorso si articola in due sezioni: Vita di scienza e d'arte, aperta a poeti noti o esordienti, e L'ozio degli attivi, riservata a persone ospitate in strutture protette. La cerimonia sarà preceduta, nella mattinata (ore 10.30, Casa del Mantegna), dal convegno La luminosa ombra della Poesia, con Umberta Bellati, psicoanalista; Silvana Ceruti, responsabile del laboratorio di scritturadel carcere di Opera a Milano; Flavio Ermini, poeta e direttore della rivista Anterem; Stefano Ferrari docente di Psicologia dell'arte e della scrittura al DAMS di Bologna; Rosa Pierno, critica nel campo letterario e artistico; Carla Villagrossi, studiosa di arti terapie. L'incontro è mirato a esplorare le relazioni tra poesia “libera” e “poesia confinata”. Si darà inoltre spazio a letture e conversazioni che coinvolgeranno autori italiani e stranieri nell'ottica di proporre una panoramica della poesia d'oggi. Fra questi segnaliamo Miro Silvera, poeta, saggista e traduttore nato ad Aleppo che presenterà in anteprima assoluta la sua silloge Perfetti miracoli edita da La vita felice (Teatrino di Palazzo D'Arco, venerdì 11 maggio, ore 21) e Alfredo Pèrez Alencart, docente all'Università di Salamanca e membro dell'Academia Castellana y Leonesa de la Poesia, le cui opere sono tradotte in oltre venti lingue (Rotonda di San Lorenzo, sabato 12 maggio, ore 19). L'autore spagnolo presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo libro Per il domani (con testi in spagnolo e italiano, anche dedicati a Mantova e a Virgilio). Domenica 13 maggio sarà la volta, tra gli altri, di Umberto Piersanti e Maurizio Cucchi, due fra i maggiori poeti italiani (Loggia del Grano, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18.30). Nell'ambito del teatro di poesia da ricordare due momenti: l'anteprima della lettura teatralizzata Poesia e Thanatos di e con Stefano Iori ed Enrico Ratti (Casa del Mantegna, venerdì 11 maggio, ore 18.30) e il recital Operaio di sogni, di e con Alessandro Quasimodo, opera dedicata al padre Salvatore, proposta per ricordare i cinquant'anni dalla morte del Premio Nobel per la Letteratura 1959 (Teatrino di Palazzo D'Arco sabato 12 maggio, ore 21). Gli eventi saranno a ingresso libero Programma completo su www.poesiaterradivirgilio.it Mantova Poesia - progetto a cura dell'Associazione di promozione sociale La Corte dei Poeti. Con il patrocinio della Commissione europea, il patrocinio della Regione Lombardia, il patrocinio e il sostegno del Comune di Mantova, il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Mantova, la collaborazione e il sostegno della Cooperativa sociale Società Dolce. In collaborazione con: Parlamento europeo – Ufficio di collegamento a Milano, Biblioteca comunale Gino Baratta, Gilgamesh Edizioni, Scuola di Teatro di Mantova–Ars Creazione e spettacolo, Rassegna “Alla fine dei conti”, Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”, Caffè letterario del quartiere Te. Associazioni partner: Associazione Giuseppe Acerbi, Associazione per i monumenti domenicani. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it