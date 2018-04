Fotovoltaico: dal mantovano l'1,1% della potenza nazionale

Con una potenza di 212,1 Megawatt, la provincia di Mantova rappresenta l’1,1% della potenza fotovoltaica nazionale e l’1% della produzione fotovoltaica, pari a 221 Gigawattora. In termini assoluti, la provincia di Mantova produce poco più di 756 Gigawatt di energia dalle diverse fonti rinnovabili, lo 0,7% di quanto viene prodotto in Italia. La fotografia, scattata da Coldiretti Mantova sui dati del Rapporto 2016 del Gse, vede un comparto che ha ancora potenzialità di crescita. Mercoledì 18 aprile, alle ore 20:15, nella sede centrale di via Pietro Verri 33 a Mantova (Sala Bonomi), Coldiretti Mantova si interrogherà sul tema “Produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici: a che punto siamo?”. Il seminario sarà aperto dall’intervento del vicepresidente di Coldiretti Mantova, Primo Cortellazzi, e dal direttore Erminia Comencini. Seguirà un focus normativo e legislativo, con la relazione di Luca D’Apote di Fattorie del Sole della Confederazione Nazionale di Coldiretti. In particolare, si parlerà di adempimenti per impianti fotovoltaici e di servizi ai soci, dei controlli del Gse, delle previsioni del nuovo decreto sugli incentivi alle energie da fonti rinnovabili, con particolare attenzione agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kWp. Il seminario proseguirà con approfondimenti di natura tecnica, curati da Mattia Masotti, Simone Guarisco e Marco Pedercini di GS Studio & Service di Montichiari. Sotto la lente saranno analizzate le regole di ammodernamento degli impianti fotovoltaici incentivati, gli interventi di manutenzione obbligatori (come la verifica dei sistemi di protezione, della messa a terra, la taratura dei contatori); il rischio incendio e le soluzioni; il tagliando per gli impianti fotovoltaici e i servizi tecnici (lavaggio, termografia, monitoraggio, manutenzione). Saranno anche divulgati casi di studio e le problematiche derivanti dagli impianti con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento. Alle 21:45 è previsto un dibattito conclusivo. I dati nazionali e regionali. Al 31 dicembre 2016 gli impianti fotovoltaici installati in Italia risultano 732.053, cui corrisponde una potenza pari a 19.283 Megawatt. Gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore o uguale a 20 kW) costituiscono oltre il 90% degli impianti totali installati in Italia e rappresentano il 20% della potenza complessiva nazionale. In Lombardia gli impianti operativi installati nel 2016 erano 109.108 (+7,7% sull’anno precedente), per una potenza di 2.178 Mw (+2,5 per cento). In termini assoluti, alla fine del 2016 la Lombardia è la regione con il maggior numero di impianti installati (109.108), il 14,9% del totale nazionale, seguita dal Veneto con quasi 100.000 impianti. La Puglia si caratterizza invece per la maggior potenza installata (2.623 MW), seguita a distanza dalla Lombardia con 2.178 MW (11,3% del totale nazionale). Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it