Buoni per non autosufficienti. Domande entro il 7 maggio

Il Comune di Borgo Virgilio informa che fino al 7 maggio è possibile presentare domanda per accedere a buoni e voucher istituiti da Regione Lombardia per aiutare le persone in condizione di non autosufficienza o di disabilità grave, assistite al loro domicilio. Tali misure, finanziate dal Fondo per le Non Autosufficienze 2017, sono finalizzate al sostegno delle persone e dei care-giver familiari attraverso interventi socio-sanitari eseguiti in collaborazione con il Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAd) dell'Ats Val Padana di Mantova. Le risorse a disposizione del Comune di Borgo Virgilio ammontano complessivamente a 38.354,20 euro. Nella domanda deve essere indicato l’intervento per cui si chiede il contributo tra quelli indicati nella delibera della giunta regionale 7856/2018. L’erogazione della misura decorre dal mese di presentazione dell’istanza da parte degli interessati e la durata minima del beneficio economico è pari a tre mesi. Il buono/voucher mensile può avere un importo massimo di 800 euro. Possono farne richiesta i residenti nel Comune di Borgo Virgilio in condizioni di grave non autosufficienza (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92), regolarmente soggiornanti e non ricoverati in strutture residenziali in modo definitivo, che abbiano inoltre: un valore Isee non superiore a 15mila euro; nel caso di progetti di vita indipendente Isee non superiore a 20mila euro (l’Isee di riferimento è l’Isee socio-sanitario ovvero Isee ordinario e in caso di minori Isee minori);

un punteggio della scheda di valutazione (scheda triage) uguale o superiore a 5. Le domande devono essere presentate presso gli sportelli del servizio sociale comunale, previo appuntamento con l’assistente sociale chiamando i seguenti numeri: Sede di Cerese: 0376/283047- 0376/283053

Sede di Borgoforte: 0376/641427 (solo mercoledì e sabato mattina).