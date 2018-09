Trussardi apre al Mantova Outlet Village

Una nuova grande apertura al Mantova Outlet Village arricchirà la già vasta offerta di brand che caratterizza la prestigiosa cittadella dello shopping di Bagnolo San Vito. Aprirà infatti venerdì 14 settembre il nuovo negozio Trussardi (Collezione uomo e donna), che proporrà alla clientela abbigliamento e accessori (borse, scarpe, piccola pelletteria). Il nuovo punto vendita, che si estende su una superficie di oltre 140 mq, è caratterizzato dalla presenza di grandi librerie espositive che vedono alternarsi moduli per accessori e appenderie. Il pavimento con finitura in cemento e le pareti bianche esaltano i colori degli arredi: una combinazione tra ferro nero opaco, oro satinato e legno olmo. Trussardi Nata a Bergamo nel 1911 con la produzione di guanti in pelle di lusso, Trussardi si è presto affermata come azienda di lifestyle conosciuta a livello globale grazie alla qualità, alla tradizione e allo stile che la contraddistinguono. L’innovazione nelle tecniche e nelle lavorazioni della pelle oltre all’attenzione ai dettagli rendono oggi il Gruppo, con le linee di abbigliamento e accessori Trussardi e Trussardi Jeans, una realtà al centro del design e della moda contemporanea. Nella sua continua evoluzione, l’azienda ha ampliato la propria offerta andando ad arricchirsi di molte categorie merceologiche fra cui occhiali, profumi, orologi, abbigliamento per bambini, abiti sartoriali, complementi d’arredo. Trussardi è stata inoltre una delle prime case di moda a operare attivamente nel settore del food con il Café Trussardi e Il Ristorante Trussardi Alla Scala. I prodotti Trussardi sono distribuiti in Italia, Europa, Asia e Medio Oriente con una rete selezionata che include oltre 190 negozi monomarca, più di 1.500 punti vendita multimarca, corner, grandi magazzini e il sito e-commerce Trussardi.com. Mantova Outlet Village Mantova Outlet Village si trova a pochi chilometri dalla storica città di Mantova e dalle bellezze del Lago di Garda. Inaugurato nel 2003, conta più di 110 negozi e si configura come una delle realtà economiche di maggiore interesse della sua area. I visitatori del Village sono amanti della città, molti dei quali turisti provenienti da Verona e dal Lago di Garda e grazie al posizionamento strategico sull’A22. Land of Fashion è la collezione di cinque uniche shopping destination che si distribuiscono da nord a sud, lungo tutto il territorio italiano: Palmanova Outlet Village (Friuli), Franciacorta Outlet Village e Mantova Outlet Village (Lombardia), Valdichiana Outlet Village (Toscana) e Puglia Outlet Village (Puglia). Gestiti come detto da Multi Outlet Management Italy (MOMI), i cinque Outlet Village ospitano collezioni originali delle stagioni precedenti di marche di moda di fama internazionale e di nicchia, a prezzi ridotti fino al 70%, tutto l’anno. Collocati in regioni note per la loro storia e cultura, gli Outlet Village offrono un mix esperienziale unico di shopping e intrattenimento. 150 mila metri quadrati commerciali, di proprietà del Fondo americano Blackstone, che nel 2016 sono stati scelti da oltre 17 milioni di visitatori, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it