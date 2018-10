Da 2 a 8000 di contributi regionali per rinnovare i veicoli inquinanti

Aprirà a breve, il 16 ottobre prossimo, il bando “Rinnova Veicoli” con il quale Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo stanziano 6 milioni di euro per la concessione di contributi alle MPMI per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 a basso impatto ambientale. Le imprese, spiega Confcommercio, a fronte di una rottamazione di veicoli benzina fino a Euro 1/I compreso e diesel fino a Euro 4/IV compreso, potranno beneficiare di contributi da 2.000 € a 8.000 € a seconda della tipologia di veicoli da acquistare ed adibire al trasporto per conto proprio. I veicoli sui quali sarà concesso il contributo devono appartenere alle categorie N1 e N2 ed essere di tipo elettrico puro, ibrido, metano e GPL esclusivo o bifuelLe domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 14.30 del 16 ottobre 2018 fino alle ore 16.00 del 10 ottobre 2019.

L’Area Contributi di Confcommercio (T. 0376 231216 – controbuti@confcommerciomantova.it ) fornisce assistenza e supporto nella presentazione delle domande.