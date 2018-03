Giornata Mondiale dell'Acqua. A Mantova torna Fiumi di Primavera

Domani, mercoledì 21 marzo, torna a Mantova in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua la manifestazione “Fiumi di Primavera 2018”. Sulle sponde dei laghi si daranno appuntamento 3mila persone circa, tra studenti, bambini, insegnanti, rappresentanti di enti locali, associazioni, agenzie, aziende per una kermesse dedicata alla sensibilizzazione e alla comunicazione ambientale per approfondire la conoscenza, lo studio, il monitoraggio, la gestione, le modalità per la protezione e il miglioramento della qualità dell'acqua e delle altre risorse naturali. Saranno più di 60 le postazioni gestite da studenti e operatori dedicati a laboratori di monitoraggio ambientale, laboratori scientifici sulla biologia, la chimica e la fisica delle acque, dimostrazione di modelli di depuratori e colture idroponiche, di protezione delle acque mantovane e di progetti per migliorarle (Contratto di Fiume Mincio), laboratori di creatività e giochi basati sull'acqua. L’iniziativa si svolge anche con il coinvolgimento dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, sede di Mantova, in qualità di rappresentante territoriale e punto di riferimento della rete per l'educazione ambientale. Presso lo stand saranno distribuite le principali pubblicazioni regionali, dedicate ad un pubblico di ogni età, dalla scuola dell'infanzia agli adulti, in materia ambientale, oltre a far conoscere la rappresentanza mantovana di Regione Lombardia. La manifestazione offrirà anche molte occasioni per vivere lo spettacolo ambientale dei laghi con escursioni.