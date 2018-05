F.d'I. fa il punto sulla situazione nazionale e locale

Appuntamento venerdì 4 maggio 2018 alle ore 18.00 all’Osteria delle Erbe, in Mantova, piazza delle Erbe n. 15 con i referenti provinciali di Fratelli d'Italia per analizzare la situazione politica nazionale. Durante l'incontro saranno presentati i progetti del partito, le posizioni che saranno assunte rispetto alle prossime elezioni amministrative e saranno ufficializzate alcune nuove adesioni di amministratori locali. Sono stati invitati a partecipare i Parlamentari ed i consiglieri regionali eletti in Lombardia. Hanno confermato la propria partecipazione: la coordinatrice regionale Senatrice Daniela Santanchè, la Senatrice Isabella Rauti, l’Onorevole Paola Frassinetti, l’Onorevole Carlo Fidanza, l’Onorevole Marco Osnato, l'Assessore regionale al Turismo Lara Magoni, l’Assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato, il Consigliere regionale Barbara Mazzali e il Consigliere regionale Franco Lucente. Saranno presenti anche Alessandro Beduschi, sindaco di Borgo Virgilio e Paola Mancini consigliere comunale di Castel Goffredo. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it