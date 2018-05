Belle all’altare: per il giorno del sì trucco e parrucco 5 volte più cari

E' il giorno più importante”, “indimenticabile” ed “emozionante”. Il matrimonio è questo e molto altro, certo, ma è anche uno degli appuntamenti più costosi che una coppia si trova ad affrontare. Costi quel che costi, infatti, durante il giorno del sì non sono ammesse imperfezioni, soprattutto nel look. Ma quanto si spende per arrivare belli ed impeccabili all’altare? Se lo è chiesto Uala sito e applicazione leader in Italia dedicato al mondo beauty, che per inaugurare la stagione dei matrimoni, svela i risultati di un’indagine tutta dedicata agli sposi.

Beauty: il giorno del sì costa alle spose 5 volte ciò che costa al marito

L’analisi ha preso in considerazione alcuni trattamenti base per entrambi i sessi. Si scopre che le donne che vogliono arrivare impeccabili al giorno del sì devono mettere in conto una spesa media per la propria bellezza di 445 euro. Va meglio agli uomini, che possono coccolarsi destinando alla cura del proprio aspetto appena 85 euro.

E non solo le donne arrivano a spendere circa 5 volte ciò che spende il marito, con trucco e acconciatura che gravano sul bilancio beauty, ma questi due trattamenti sono anche quelli che registrano l’incremento più importante rispetto alla stessa coccola, se effettuata da chi non ha in programma di sposarsi.

Le prove, le attenzioni speciali e il lavoro dei professionisti per il giorno più bello fanno infatti schizzare il prezzo di trucco e acconciatura fino al +500% rispetto al prezzo medio di listino. Un trucco tradizionale costa infatti in media 39 euro contro i 143 di quello per la sposa (+370%), mentre per un’acconciatura si spendono di solito 37 euro contro i 187 per quella da sposa (+500%).

Trucco e acconciatura sposa: la Campania è la regione più cara, il Veneto la più economica

Ci sono, però, spose più fortunate e spose meno, almeno sul fronte costi: sempre prendendo in considerazione le due voci che pesano di più sul bilancio beauty delle future mogli, si scopre infatti che i prezzi di trucco e acconciatura possono variare notevolmente di regione in regione.

Per quanto riguarda l’acconciatura, ad esempio, in Umbria la media regionale è di 260 euro, ben 73 euro in più rispetto alla media stimata a livello nazionale. Anche in Campania e Calabria le spose che vogliono arrivare all’altare sfoggiando una pettinatura dall’effetto wow assicurato dovranno mettere in conto cifre notevoli, pari rispettivamente a 242 e 224 euro. Di contro, risparmiano le spose di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, che pagano rispettivamente 132, 139 e 146 euro per la loro pettinatura.

E in Veneto le spose possono contare su un risparmio non solo sull’acconciatura, ma anche sul trucco: quest’ultimo costa in media in regione 81 euro e la somma dei due trattamenti (trucco e acconciatura), pari a 213 euro, permette a chi organizza il matrimonio in questa regione di risparmiare in media ben 117 euro sulla media nazionale. Tra le regioni più care spicca, anche per il trucco, di nuovo la Campania dove il prezzo medio per questo trattamento beauty è di 186 euro; proprio la Campania è la regione più cara per la bellezza delle spose, visto che qui chi desidera convolare all’altare con un look impeccabile deve mettere in conto una spesa media per trucco e acconciatura pari a 428 euro, 98 euro in più rispetto alla media nazionale.