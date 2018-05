Gonzaga ospita il Grand Prix N.B.B.U.I. di Body Building

Sabato 5 maggio, la Fiera Millenaria di Gonzaga ospita la gara regionale di fitness e body building “Grand Prix N.B.B.U.I. della Lombardia”, una competizione ufficiale di body building e fitness valevole per i Campionati Italiani che si terranno ad Abano Terme il 19 maggio. L’evento è organizzato da N.B.B.U.I. World, diretta da Pierluigi Borgia, uno dei massimi nomi del panorama del culturismo italiano. Parteciperanno i migliori atleti della Lombardia, oltre a concorrenti da Veneto e Piemonte. “Padrone di casa” sarà il Tecnico Nazionale di Body Building e delegato N.B.B.U.I per la Lombardia Sergio Barozzi. Gli atleti gareggeranno in diverse categorie. Per gli uomini: Juniores (sino a 23 anni di età), Over 40/50/60, Man Physique, Man Physique over 35, Altezza/peso (-170 cm./-180 cm./+180 cm.), Body Building (-170 cm./-180 cm./+180 cm.). Per le donne: Bikini, Shape, Beauty, Figure, Hard e Bikini over 35. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it