Maserati main sponsor del Gran Premio Nuvolari

Era il 9 luglio 1933, quando Nuvolari corse per la prima volta su una Maserati. Vinse in Belgio, sul rinomato circuito di Spa - Francorchamps. Il connubio Maserati - Mantovano Volante era destinato a durare nel tempo e a produrre altre importanti e celebrate vittorie quali la Coppa Ciano e il Gran Premio di Nizza nel 1933, il Circuito di Biella, il Circuito di Modena, la Coppa Principessa di Piemonte a Napoli nel 1934 e il Gran Premio di Albi, in Francia nel 1946. Quest’anno Maserati sarà “Main Partner” del Gran Premio Nuvolari. L’intramontabile fascino della Casa del Tridente si unirà all’immagine del più grande pilota di tutti tempi. La lunga estate calda che precede il Gran Premio Nuvolari 2018 è già entrata nel vivo: stanno infatti giungendo da ogni parte d’Italia, d’Europa e dal mondo le richieste d’iscrizione alla 28^ edizione moderna della manifestazione, che si svolgerà dal 14 al 16 settembre prossimi (partenza da piazza Sordello a Mantova alle 11 del 14 settembre). La manifestazione di regolarità riservata ad auto storiche costruite tra il 1919 e il 1972, è organizzata sin dalla prima edizione da Mantova Corse insieme a Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari e si svolgerà secondo le normative F.I.A., F.I.V.A. e A.C.I. Sport. L’evento in onore di Nuvolari è la seconda prova di “EpocaChampionship”, il Campionato Italiano Grandi Eventi di Aci Sport, del quale fanno parte anche la Coppa d’Oro delle Dolomiti (19-22 luglio 2018), la Targa Florio (04-07 ottobre) e la Coppa delle Alpi by 1000 Miglia (04-09 dicembre 2018). Per movimentare ulteriormente il Gran Premio Nuvolari 2018, verrà organizzata la Coppa Nuvolari. Si terrà inoltre un Maserati Tribute: una carovana di meravigliose Maserati (1973-2018) sfilerà insieme alle auto storiche tra le strade italiane, nel bagno di folla che il caloroso pubblico della manifestazione sa regalare.

Le iscrizioni al Gran Premio Nuvolari sono aperte fino al 31 luglio 2018, esclusivamente sul sito www.gpnuvolari.it. Al Gran Premio Nuvolari sono ammesse unicamente vetture fabbricate dal 1919 al 1972, munite di passaporto F.I.V.A., o fiche F.I.A. Heritage, o omologazione A.S.I., o fiche ACI Sport /C.S.A.I., o appartenenti a un Registro di Marca.