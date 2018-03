Lago di Garda Unico Per tutti: é nato Infonow

Promette di rivoluzionare accoglienza e ospitalità gardesane il portale realizzato da GardaLanding per Lago di Garda unico per tutti. L’obiettivo è costituire un network interprovinciale che metta a fattore comune l’offerta turistica di Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia, da oggi disponibile su un’unica piattaforma online. Una rivoluzione per l’ospitalità sul Lago di Garda. Mette in rete gli eventi e le attività di accoglienza e informazione turistica delle tre regioni del Garda Lago di Garda unico per tutti: l’iniziativa ideata da GardaLanding con il patrocinio del Comune di Peschiera del Garda, finalizzata a creare sinergie extraterritoriali a vantaggio dell’incoming di tutto il Benaco. Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia da oggi possono sfruttare un’innovativa modalità di comunicazione a disposizione delle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle strutture ricettive del territorio; non ultimo dei 24 milioni di turisti, italiani e stranieri, che ogni anno scelgono le rive del Garda come meta di vacanza.

Principale innovazione della campagna proposta da GardaLanding, azienda leader nella fornitura di servizi e comunicazione per il turismo del Lago di Garda, è Infonow: un vero e proprio Infopoint online realizzato in collaborazione con il Comune di Peschiera che mira ad ampliare l’offerta del Tourism Peschiera Infopoint integrando anche la proposta di tutti gli altri operatori di settore gardesani. Con i suoi 500 accessi giornalieri di utenti, il punto di informazioni turistiche privato del borgo lacustre è ormai riconosciuto quale modello di riferimento per l’accoglienza del Garda fornendo un servizio che ora diventa a portata di click e si apre al resto del territorio. Finalità del portale è infatti facilitare lo scambio di informazioni tra pubbliche amministrazioni, uffici informazioni e strutture ricettive del panorama gardesano, oltre a fornire alle reception delle strutture ricettive che cercano informazioni uno strumento gratuito e veloce di consultazione.

«La piattaforma digitale Infonow – spiega Giacomo Ballerini, founder di GardaLanding con Sebin Pinackatt e Alessio Priante – unisce il lago e interviene a supporto degli enti locali che si occupano di promozione del territorio. Come realtà privata abbiamo cercato di creare un sistema di condivisione di informazioni ed eventi efficiente, gratuito, in costante aggiornamento e soprattutto unico per tutti. Infonow è già attivo – prosegue –. Sono molti gli operatori del settore che hanno aderito all’iniziativa e ne stanno sperimentando le potenzialità: Comuni gardesani (da Castelnuovo del Garda a Lazise, Ponti sul Mincio, Mozambano, Lonato), consorzi (Consorzio di Promozione Strada del Vino della Valpolicella, Consorzio Albergatori e Ristoratori di Sirmione) e associazioni. Un’opportunità di network che si può ampliare a tutte le province del Mantovano, del Veronese, del Trentino e del Bresciano per colmare il vuoto presente laddove non sono operativi dei punti di informazione turistica».

Infonow (www.info.nowticket.it) consente allo staff dell’Infopoint, di concerto con l’ufficio manifestazioni e turismo del Comune interessato, di caricare e rendere fruibili in un’unica piattaforma tutte le informazioni utili al turista italiano e internazionale per pianificare la propria vacanza: eventi in calendario, manifestazioni, mappe dei paesi, farmacie di turno e orari dei mezzi. Rende poi disponibili notizie di rilevanza che vanno dalla prenotazione di alberghi, residenze e campeggi ai servizi come ristorazione, noleggio barche o biciclette, fino alla possibilità di scaricare offerte speciali e sconti. Inoltre, attraverso la funzione “Alert” presente nella homepage del portale, gli utenti vengono aggiornati in tempo reale su news relative al servizio pubblico tra cui blocchi del traffico o viabilità modificata.