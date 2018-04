Meteo: weekend con temperature sopra la media

Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime superiori alla media del periodo. Questa, secondo le previsioni del Servizio Meteo di Arpa Lombardia, sarà la situazione in Lombardia fino a domenica, quando un graduale cedimento dell’anticiclone porterà qualche nube e maggior probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi. Per lunedì 23 aprile è previsto tempo variabile con rovesci o temporali sui rilievi, non esclusi anche in pianura. Precipitazioni assenti martedì 24, mentre per la festività del 25 aprile il tempo sarà variabile, tendente a molto nuvoloso dal pomeriggio, con possibili brevi rovesci sparsi sui rilievi dal pomeriggio.