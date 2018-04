Insetti protetti in Regione Lombardia: come riconoscerli, come segnalarli”: incontro formativo nella sede del Parco

Per la tutela e la conservazione di flora e di fauna è innanzitutto importante conoscerne la distribuzione sul territorio: per molte specie, e soprattutto per gli insetti, spesso i dati relativi a presenza e distribuzione a livello regionale sono parziali e frammentari. Nell’ambito di LIFE GESTIRE2020, progetto sperimentale, innovativo e integrato per la conservazione della biodiversità in Lombardia, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma LIFE+, mercoledì 3 maggio nella sala conferenze del Parco del Mincio si svolge l’incontro formativo dal titolo “Insetti protetti in Regione Lombardia: come riconoscerli, come segnalarli”. A descrivere e raccontare il micro-mondo di farfalle, libellule e cervi volanti sarà Serena Corezzola, naturalista esperta in entomologia e incaricata del Life Gestire, che proietterà e commenterà diverse immagini fotografiche. L’appuntamento è alle ore 18: la partecipazione, gratuita, è aperta a tecnici, studenti, ricercatori, insegnanti, operatori delle forze di polizia, volontari e cittadini che possano, dopo aver seguito l’incontro, contribuire a implementare le attività di monitoraggio nel territorio mantovano. Scopo dell’iniziativa è infatti quello di coinvolgere ogni portatore di interesse nella segnalazione delle specie protette, con particolare focus sugli insetti protetti presenti in Regione Lombardia: ogni contributo, da parte dei singoli cittadini, sarà infatti di fondamentale importanza per la riuscita del progetto. L’incontro è aperto a tutti. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it