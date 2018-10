Mantova, Solferino e Sabbioneta protagoniste in tv su MarcoPolo a Weekend

A partire dal 9 Ottobre, il programma televisivo "Weekend", in onda dal lunedì al venerdì su MarcoPolo alle 20:20, approda in provincia di Mantova. La prima tappa di Weekend in Lombardia è Mantova (martedì 9 ottobre), con immagini del suo centro storico ricco di arte e di storia, seguite da una crociera sui laghi che la circondano, per ammirarla da nuove prospettive. La storia è protagonista della visita a Solferino (giovedì 11 ottobre), centro famoso per la battaglia combattuta il 24 giugno 1859 nell’ambito della seconda guerra di indipendenza italiana. Per finire, l’itinerario prosegue a Sabbioneta (venerdì 12 ottobre), città che assieme a Mantova è patrimonio dell’Unesco, caratterizzata da un suggestivo centro storico, ricco di particolarità.

"Weekend" è un appuntamento quotidiano ricco di suggerimenti, per visitare fine settimana qualcosa di nuovo e inaspettato. Grazie alla trasmissione di Marco Polo, gli spettatori possono esplorare, in compagnia di Erika Mariniello, tutti gli angoli, più e meno noti, d’Italia, senza tralasciare, oltre alle città d’arte, nessun borgo o paesino, che meriti di essere visitato. Luoghi di interesse storico, artistico ed enogastronomico, si alternano a posti caratteristici per le loro tradizioni, le attività e le botteghe artigiane. Marcopolo è visibile al 222 del digitale terrestre e sul canale 810 di Sky.