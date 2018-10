Vivi Valletta Valsecchi: torna la Festa

Festa Vivi Valletta Valsecchi era stata programmata il 7 ottobre e rimandata al 14 Ottobre. L'appuntamento che vede impegnati associazioni e cittadini con mercatini musica e spettacoli tra via Via Ariosto e il Parco Baden Powell. Torna domenica 7 ottobre in Valletta Valsecchi la Festa Vivi Valletta Valsecchi, dall’alba al tramonto, per celebrare il cambio di stagione e l’ormai consolidata rete di cittadinanza attiva, grazie ai diversi gruppi che collaborando si prendono cura di un spazio comune e dell’animazione sociale del quartiere. Nel parco Baden Powell, saranno allestiti il bar temporaneo, il punto ristoro e la somministrazione del pranzo , grazie ai contributi della Parrocchia del Gradaro per un tradizionale risotto alla Mantovana, della Comunità bengalese che proporrà un risotto vegetariano e ad alcuni contributi volontari per il banco del cestino con il Budino con Panna. Nell’arco della giornata, dall’alba al tramonto, animeranno la piazza il Mercatino del Broccante con i suoi banchi di usato e curiosità dal passato. Molti mantovani potranno improvvisarsi «brocanteur» e vendere la merce ritrovata nelle proprie cantine e soffitte. Al mercatino può partecipare chiunque versando 5 euro (con tessera Arci da sottoscrivere sul posto). I partecipanti devono portarsi tavolo ed eventualmente un gazebo. Per informazioni ed iscrizioni occorre contattare gli organizzatori telefonando al numero 346 6758464. Una Giuria aggiudicherà al banco più originale e accattivante un risotto omaggio! Tra i banchi sarà possibile scambiare un indumento tramite Baratto, un modo divertente anche per relazionarsi con gli altri broccantari! Ad allietare la giornata ci sarà anche uno spazio teatrale e musicale, grazie alla collaborazione di Frammenti di un Cuore Esploso. Al mattino l’accompagnamento musicale di Franz Alle 16.00 lo spettacolo teatrale “Far Incòra il Filò” della giovane compagnia di San Martino Spino il Serraglio di Baladam, che metterà in scena la veglia delle stalle di una volta. Alle 17.00 con il concerto live della “La Notte Delle Streghe”, il progetto musicale di Marco Degli Esposti, che presenta il suo nuovo album “Klondike”

La Notte dellle Streghe è il progetto solista di Marco Degli Esposti (già Cranchi / Great Northern X / Art of Wind). Si tratta di un progetto di cantautorato folk “rumorista” italiano, i cui brani sono stati scritti da Marco e arrangiati da Marco con la collaborazione di Stefano Bortoli. Sia "Klondike" sia il precedente disco “Storie di Via Togliatti” (uscito a ottobre 2015) sono stati registrati dallo stesso Stefano presso La Falegnameria Studio a Pegognaga (MN).

Nel pomeriggio dalle 15 alle 17, giochi per i bambini nel parco giochi Baden Powell grazie al coordinamento delle realtà che nel quartiere si occupano di infanzia e volontari. ANNULLATA la partita con la Mantovana Calcio, la storica società sportiva del quartiere. La giornata sarà anche occasione per presentare la nuova fase del progetto Decoriamo Valletta con cui Arci Fuzzy da anni realizza microriqualificazioni all'interno del quartiere : il progetto OA, progetto realizzato con l'associazione FCE Records, con le affissioni murali di fotografie realizzate dagli studenti del corso di grafica di Enaip Lombardia insieme ai professionisti dello studio fotografico Kartù. Le fotografie, realizzate durante il workshop itinerante per le vie di Valletta Valsecchi e Fiera Catena, colgono gli abitanti nei gesti e nelle abitudini quotidiane della vita nei quartieri. Grazie alla stampa in grandissimo formato, e alle concessioni di Enel, Comune di Mantova-Settore Lavori Pubblici, Consorzio di Bonifica, Arci Papacqua e Privati Cittadini, inaugureremo alle 11.30 la galleria a cielo aperto con un momento di presentazione e una passeggiata per ammirare le installazioni nelle zone limitrofe alla Festa. Il coordinamento di quartiere conta un gran numero di partecipanti, coordinati per la Festa da Arci Fuzzy: Parrocchia del Gradaro, Centro Sociale Valletta Valsecchi, Arci Provinciale, Cooperativa Alce Nero, Segni d'Infanzia, Associazione Oltre al Muro, Associazione "Colibrì-Mercatino Etico, Simm, Protezione Civile Interforze Mantova, Comitato di Quartiere, Scout Cngei ParcoBaleno. Oltre a questi il sostegno di alcuni esercizi commerciali: Pizza Express di Denis, Bar-latteria Caterina, Mailboxes, Panificio Lancerotto, Conad, L'angolo di Verena e il supporto morale di tutti quanti. La Festa gode del patrocinio e del sostegno del Comune, l'iniziativa è inoltre inserita nel progetto Mantova HUB, progetto finanziato sul 'Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Cremona, Lodi e Mantova - supporto per gli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico interessato dal progetto.