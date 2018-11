Castiglione delle Stiviere. Oltre 100 persone al Convegno organizzato dal Comitato Educazione e Scienza

Castiglione delle Stiviere, Convegno 24 novembre organizzato dal Comitato Educazione e Scienza: Grande successo, oltre 100 partecipanti. Gremita la Sala Consiliare della città di Castiglione delle Stiviere, che ha patrocinato l’evento, al Convegno “Visioni Educative: Valore e attualità della Pedagogia Montessori a scuola e in famiglia”. Oltre 100 partecipanti tra genitori, insegnanti e studenti universitari provenienti anche dai Comuni limitrofi come Lonato del Garda, Montichiari, Ghedi, Carpenedolo, Mantova, Castel Goffredo, Medole, Solferino, Viadana, Volta Mantovana, Asola.



I partecipanti sono stati accolti dai saluti del Sindaco Enrico Volpi e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Manlio Paganella che, partecipando all’intero evento con interventi mirati sulle tematiche del convegno, hanno evidenziato come la migliore educazione possibile sia al centro del programma di governo della città.

Molto apprezzati gli interventi dell’Ing. Mario Valle - scienziato e della Dott.ssa Paolo Abondio - pedagogista e dirigente scolastica scuola pubblica.

Mario Valle: “Come scienziato sono rimasto affascinato da come le idee e intuizioni di Maria Montessori poggino su una solida base scientifica, che le rende rilevanti anche nel mondo tecnologico di oggi. Non solo, Montessori aveva ben chiaro in mente che al primo posto viene sempre il bambino e le sue esigenze di sviluppo, ed era convinta che gli “ausili meccanici”, la tecnologia, saranno una necessità generale nelle scuole del futuro”.

Paola Abondio: “La scuola percepisce con grande consapevolezza la difficoltà dell’educare, del dare un senso al proprio lavoro in un contesto che spinge sempre più verso la quantità a scapito della qualità. Scegliere il metodo Montessori vuol dire coltivare un maggiore ottimismo verso il futuro, avere la capacità di leggere la complessità, ma anche di collegare i saperi e dare loro senso; vuol dire accogliere ogni bambino nella sua assoluta unicità”



Sintesi conclusiva di Maurizio Montesano, pedagogista e presidente del Comitato Educazione e Scienza, che ha messo in evidenza come l’obiettivo educativo primario nell’educazione del terzo millennio sia la “consapevolezza di sé”, lo sviluppo nei ragazzi della capacità di saper bene valutare se stessi in un mondo che cambia velocemente e intensamente.