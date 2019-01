Post sisma 2012: Dara (Lega), Carra si informi bene: proroga sospensione mutui anche a Comuni lombardi

“Se non stessimo parlando di un fatto grave come il sisma dello scorso 2012 si potrebbe pensare ad una battuta di spirito fatta da Marco Carra quando afferma che la sospensione del pagamento delle rate dei mutui dei Comuni riguarda solo quelli emiliani e non i lombardi. Con tutto rispetto, addormentato dimostra di essere lui dal momento che la Legge di Bilancio proroga la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da corrispondere nell'anno 2019 agli enti locali di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Nessuna discriminazione, dunque, per i Comuni lombardi e tantomeno nei confronti della nostra gente, al contrario: da parte delle Lega massima attenzione per il nostro territorio e per i nostri cittadini. Invito, anche, l’ex deputato del Partito Democratico Carra ad informarsi meglio prima di cercare un po' di visibilità sui media, soprattutto se lo fa commentando eventi dolorosi come il terremoto che purtroppo ha colpito duramente il nostro Paese”.