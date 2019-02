Caos neve in A22. Automobilisti bloccati al gelo per 12 ore: Codacons pensa a class action

E' tornata alla normalità la viabilità sull'Autostrada del Brennero bloccata dalla neve da venerdì a sabato. A causare il blocco del traffico i molti mezzi in transito privi di attrezzatura invernale, molti dei quali ad un certo punto non sono più riusciti a proseguire la marcia. Sull’A22 si sono formate code lunghe fino a 20 chilometri. Un incubo per tantissimi viaggiatori. Moltissime le critiche mosse alla società autostradale su come l'intera vicenda sia stata gestita a partire dall'assenza di informazioni. Oggi il Codacons presenterà un esposto alla Procura della Repubblica di Bolzano a seguito dei pesanti disagi alla circolazione e alle persone: l’organizzazione di tutela dei consumatori, accenna all’ipotesi di istituire una class action; il modulo di richiesta risarcimento per danni materiali e morali subiti si può scaricare dal sito. Ascolta la testimonianza di un automobilista bloccato in auto per 12 ore. https://soundcloud.com/user-13508386/caos-neve-in-a22-automobilisti-bloccati-al-gelo-per-12-ore-class-action-di-codacons Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it