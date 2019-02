Calzifici in crisi: dopo Mura e Franzoni cassa integrazione e ammortizzatori alla Csp

La crisi del distretto mantovano della calza prosegue. Ieri è cominciato il periodo di cassa integrazione ordinaria per 90 dipendenti del gruppo CSP di Ceresara e concordati i contratti di solidarietà per i dipendenti della sede di Carpi che si vedranno tagliare le ore di lavoro del 25%. L'ammortizzatore scatterà dal 4 marzo per 10 mesi. L'accordo nasce a seguito della sensibile contrazione del mercati dell'intimo della calzetteria e della maglieria.. Solo poche settimane fa il calzificio Franzoni di Casaloldo aveva avviato l'iter per il licenziamento di 26 dipendenti; alla Mura di Asola 32 dipendenti utilizzeranno la cassa integrazione straordinaria.