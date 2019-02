Furti di rame a Villimpenta e Ostiglia. Per fermare le razzie si utilizzeranno cavi in alluminio

Ladri di rame in azione nella provincia di Mantova. A Villimpenta una banda formata da almeno 4 persone ha sfilato 4 chilometri di cavi elettrici di via Alberia. Prima di mettersi al lavoro e per agire indisturbati i professionisti hanno prima abbassato l'interruttore della corrente che alimenta l'intera strada. Ad accorgersi la mattina dopo che qualcosa non andava sono stati alcuni residenti che hanno notato i pozzetti della corrente divelti. Il danno è stato quantificato in circa 9 mila euro. Stessa modalità ad Ostiglia: qui i banditi hanno preso di mira 300 metri di strada: da via Comuna Bellis a via Comuna Santuario. Si tratta del terzo colpo messo a segno nel giro di pochissime settimane e ha causato all'ente un danno di circa 40 mila euro. Nel ripristinare gli impianti il comune ha deciso di inserire i nuovi cavi elettrici in alluminio anziché in rame con lo scopo di scoraggiare altre razzie.