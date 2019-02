Piste ciclabili: Mantova terza in Lombardia con 104 chilometri. Regione in testa con 1477 percorsi

Il primato lombardo con 1477, seguono toscana, veneto e piemonte pubblicato l'approfondimento settimanale di #lombardiaspeciale

Spesso non sono più lunghe di qualche chilometro, ma sicuramente molte sono suggestive. Quella considerata più bella d'Europa, stando ai siti turistici e agli appassionati, è la pista ciclabile sul lago di Garda, 12 chilometri con una vista mozzafiato su uno degli angoli più pittoreschi d'Italia. Comunque, corte o lunghe che siano, la Lombardia è la regione con il maggior numero di piste ciclabili d'Italia (1477), seguita dalla Toscana (880), dal Veneto (718), dal Piemonte (655) e dall'Emilia-Romagna (636).

Questi i dati che emergono dall'approfondimento settimanale di #LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it (dati pistecliclabili.com).

Se guardiamo, invece, i chilometri da percorrere, la regione che batte tutti è l'Emilia-Romagna (1.285,8 km), ma la Lombardia viene subito dopo con 707,6 km, seguita dal Veneto (538,9 km).

TURISMO SLOW PER SCOPRIRE SCORCI FANTASTICI - "La Lombardia – ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing territoriale, Lara Magoni - si conferma la terra ideale per il cicloturismo. Scoprire le bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche ed ambientali della nostra regione in sella ad una bicicletta è un'avventura entusiasmante, all'insegna di un 'turismo slow' che permette di apprezzare luoghi e scorci fantastici pedalando in totale serenità, senza fretta. Per questo Regione Lombardia pone particolare attenzione al mondo del cicloturismo, convinta che il connubio turismo-due ruote possa avere risvolti economici importanti, un valore aggiunto per le strutture ricettive, la ristorazione, l'occupazione e in generale tutto il 'Sistema Turismo' della Lombardia".

LE PISTE CICLABILI CRESCONO DI ANNO IN ANNO - Il numero delle piste ciclabili è in costante aumento, come conferma anche un'elaborazione del Centro Studi Continental su dati Istat, da cui emerge che tra il 2011 e il 2016 in Italia le piste ciclabili sono cresciute del 21,7% raggiungendo, nei comuni capoluogo di provincia una lunghezza di 4.370,1 km. In tutte le regioni italiane vi è stata anche una crescita della lunghezza delle piste ciclabili, ad eccezione di Calabria e Molise, dove è stata registrata una diminuzione.

LE PIÙ LUNGHE SONO A MILANO - Tra i comuni capoluogo di provincia lombardi, Milano è quello con le piste ciclabili più lunghe (215 km nel 2016, con un aumento del 64,1% rispetto al 2011). Seguono Brescia (135,3 km nel 2016, con un aumento del 12,8% rispetto al 2011), Mantova (104,1 km nel 2016, +10,5% sul 2011), Cremona (65,4 km nel 2016, +23,4% sul 2011), Bergamo (47,4 km nel 2016, +40,2% sul 2011), Lodi (37,2 km nel 2016, +14,1% sul 2011). E poi ancora Pavia (37 km nel 2016, +25,4% sul 2011), Monza (23 km nel 2016, dato invariato rispetto al 2011), Sondrio (17 km nel 2016, +13,3% sul 2011). Chiudono la graduatoria Varese (10,9 km nel 2016, +14,7% sul 2011), Como (8,3 km nel 2016, +3,8% sul 2011) e Lecco (7 km nel 2016, +16,7% sul 2011).