Premio Mozzarelli: pubblicato il bando

Il Premio Mozzarelli è nato a Mantova tredici anni fa, per ricordare la figura del professor Cesare Mozzarelli, originario di Poggio Rusco, prematuramente scomparso nel 2004. Ordinario di Storia Moderna presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Cesare Mozzarelli è stato studioso insigne e per un lungo periodo fecondo promotore e organizzatore di cultura anche Mantova.

Il Premio viene assegnato a ricerche, studi, tesi di laurea o di dottorato, sulla storia di Mantova e del suo territorio in età moderna e contemporanea.

Sin dalla prima edizione è stato indetto dall'Istituto mantovano di storia contemporanea, grazie all'iniziativa dei cugini Bottoli; esso si avvale della segreteria organizzativa dell'Istituto, del quale Cesare Mozzarelli è stato a lungo presidente, e di una Commissione giudicatrice composta da rappresentanti indicati dai promotori e dai sostenitori del premio, da rappresentanti dell'Università Cattolica di Milano - Sede di Brescia, dell'Accademia Nazionale Virgiliana, dell'Archivio di Stato di Mantova, del Comune di Mantova, della Fondazione BPA di Poggio Rusco e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova.

Ogni anno vengono valutate decine di lavori che riguardano argomenti attinenti alla città e alla provincia di Mantova; molte sono le tesi di Architettura, in relazione alla presenza del Politecnico nella nostra città, che indagano temi e problemi attinenti al patrimonio storico artistico, utili per meglio programmarne la conservazione e la gestione. A premiazione avvenuta, gli elaborati presentati vengono depositati per essere messi a disposizione di studiosi e ricercatori interessati, sia presso la biblioteca dell'Istituto di storia, sia presso l'Archivio di Stato.

Il Premio, giunto quest'anno alla XIII edizione, testimonia il proprio ruolo di promozione di studi e di ricerche, nel solco della tradizione ereditata da Cesare Mozzarelli, volto a favorire e incoraggiare le giovani generazioni; esso è reso possibile grazie al contributo della famiglia e di privati. Il bando è visibile anche al link http://www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it/wp-content/uploads/2014/01/Mozzarelli_2019_bando.pdf Come previsto dallo stesso bando, da quest'anno la domanda di partecipazione al Premio sarà direttamente scaricabile dal sito nella pagina dedicata al bando http://www.istitutomantovanodistoriacontemporanea.it/premi/mozzarelli-bandi/