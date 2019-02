Le abitudini di consumo della spesa online a Mantova

Mantova, città di arte, cultura, storia: una perla italiana e lombarda che non finisce mai di regalare bellezza! Ma non bisogna dimenticare anche l’alta qualità enogastronomica, fatta di piatti tipici sani, genuini e ovviamente super gustosi… i mantovani amano godere della bontà del cibo, e non solo al ristorante Lo rivela “Abitudini di Consumo”, l’indagine di Supermercato24 che analizza i trend di acquisto sulla piattaforma di spesa online con consegna a casa, in giornata: nell’ultimo mese, infatti, Mantova si è aggiudicata il terzo posto nella classifica delle Province più golose d’Italia. La città si è posizionata sul terzo gradino del podio per quanto riguarda gli acquisti di dolci effettuati su Supermercato24 nell’ultimo mese, preceduta solo da Catania e Pordenone, e coprendo quasi il 10% del totale dei prodotti acquistati in tutta Italia in questa categoria. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it