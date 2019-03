Il Parco Oglio Sud è il primo al mondo ad ottenere la certificazione dei benefici per l'uomo

I 75 ettari di bosco certificati del Parco Oglio Sud sono i primi al mondo a vedere certificati tutti i “servizi ambientali” offerti all’uomo dalle foreste secondo la certificazione internazionale del Forest Stewardship Council® (FSC®), che misura attraverso un metodo scientifico il benessere prodotto dagli alberi, in termini di salute per le persone e di sviluppo socio-economico del territorio. L’analisi, realizzata con il supporto tecnico di Etifor, spin-off dell’Università di Padova, prende in considerazione gli impatti positivi offerti dal territorio: biodiversità, mitigazione degli inquinanti presenti nell’aria, pulizia dell’acqua, conservazione del suolo e promozione di attività ricreative. Le foreste lombarde nel cremonese condividono il primato globale con altre aree boschive italiane appartenenti al più ampio gruppo di certificazione WaldPlus, che conta più di 1.000 ettari e coinvolge 33 proprietà forestali tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

I numeri del Parco Oglio Sud

L’Oglio Sud, primo parco regionale italiano ad avere ottenuto l’importante riconoscimento, ha visto dal 2003 ad oggi 39,5 ettari, pari a 65,5 campi da calcio, di habitat ripristinato attraverso l’impianto di nuovi alberi con forti impatti positivi sulla biodiversità. 13,8 ettari di suolo hanno avuto un sostanziale incremento qualitativo con effetti sulla diminuzione dell’erosione, almeno 3,6 tonnellate di suolo, sulla fertilità e sul miglioramento dell’attività microbica. 75 ettari, incluse le torbiere, sono accessibili e gestiti per attività turistico-ricreative. Gli alberi presi in considerazione conservano con successo 2.512 tonnellate di CO2, pari alle emissioni annue di 1256 auto.

“Gli ettari che soddisfano i criteri di certificazione FSC per i servizi offerti all’uomo, 75 su un totale di 12.722 di parco, rappresentano un piccolo ma incoraggiante traguardo – spiega Lucio Brotto, Business Development Director di Etifor, la realtà impegnata nell’analisi tecnico-scientifica – ovvero un modello di valorizzazione del ruolo multifunzionale delle foreste replicabile su tutto il territorio nazionale. La particolarità di questo nuovo approccio consiste nel coinvolgere non solo i gestori forestali, ma anche sponsor privati, acquirenti di servizi ambientali, retailer e aziende che posso utilizzare la procedura per promuovere gli impatti positivi derivanti dalla gestione responsabile delle foreste.”



Il successo del percorso di certificazione di tutti i cinque servizi ecosistemici per il Parco Oglio Sud è stato ottenuto anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo e alla collaborazione con il progetto LIFE Gestire di Regione Lombardia. Tra gli aderenti al progetto anche AzzeroCO2, società di consulenza ambientale nata per volontà di Legambiente e Kyoto Club, e molte realtà che hanno investito sulle prime foreste dagli impatti positivi certificati, come Q8, E.ON Italia, IKEA Retail Italia, Panguaneta S.p.A., Supermercati Alì, Agronomi e Forestali Senza Frontiere, Reforest’Action.