Raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, Mantova, 17-19 maggio 2019

Sono attesi migliaia di viaggiatori da tutta Italia e dall’estero, appassionati che si daranno appuntamento di fronte ai laghi di Mantova per condividere la passione per il viaggio e per la bicicletta. Il tema di questa edizione, raccontato dall’illustrazione ufficiale di Fabio Consoli, è quello della fratellanza, del viaggio inteso come occasione di incontro. La manifestazione è stata presentata giovedì 11 aprile, nella sala Consiliare del Comune di Mantova, dagli assessori all’Ambiente Andrea Murari e alla Mobilità sostenibile Paola Nobis, da Andrea Benesso dello staff del BAM, Ilaria Corli ultracycler e Willy Mulonia promotore ciclo-turistico reduce da un grande viaggio in Alaska. Il dato diffuso dal Sole 24 Ore sulla crescita del cicloturismo in Italia, + 41% negli ultimi 5 anni, è interessante per descrivere l’interesse attorno a questo appuntamento, che è anche un momento di confronto e riflessione per l’intero settore. La formula è la stessa, quella che da quattro edizioni, da Livigno, alla Rocca di Noale (VE) sino a Mantova, richiama appassionati da tutta Italia e dall’estero: un raduno durante il quale incontrare amici, condividere storie, pianificare viaggi e soprattutto divertirsi, in sella e non. Il programma e il concerto di Neri Marcoré Saranno tre giorni di musica, di incontri con grandi viaggiatori, scrittori, artisti e addetti ai lavori, sempre senza alcuna formalità o barriera: si pianta la tenda nello stesso posto e si condivide la strada per arrivare. Tutti assieme: viaggiatori del weekend e persone che hanno pedalato attorno al mondo. Oltre a pedalate, concerti, incontri e workshop, ci saranno delle novità, soprattutto nel coinvolgimento di associazioni, a partire dalla FIAB, e appassionati provenienti anche dall’estero, in modo da rendere il BAM! anche una vetrina per il territorio e per il cicloturismo italiano. Il venerdì sera l’evento si apre con il concerto gratuito di Neri Marcoré; la musica dal vivo sarà inoltre protagonista anche sabato sera e domenica mattina. Sia sabato, sia domenica si andrà alla scoperta del territorio e dei suoi sapori: per i più allenati, il percorso suggerito va verso la Littorina del Mincio per il “polletto bike party”, per chi vuole faticare meno, si va andrà sud. Sabato pomeriggio e domenica mattina in programma anche workshop tecnici e incontri. Come sempre grande attenzione anche al cibo: oltre ai truck food gourmet, anche il Giro d’Italia dei sapori, birra artigianale e vino. I gruppi in arrivo Il cuore del BAM! è il viaggio e, per questo, il vero inizio dell’evento è quando gli appassionati partono da casa in bicicletta per arrivare a Mantova: i gruppi sono già numerosi, da Torino a Milano, da Firenze a Genova, da Lubiana a Bologna, sino a Roma, a Berlino, alle Marche e alla Sicilia. Gli ospiti Saranno numerosi gli ospiti, sul palco per condividere le loro storie: da Willy Mulonia, di ritorno da una traversata invernale dell’Alaska, a Dino Lanzaretti, da Darinka Montico all’ultra cyclist Ilaria Corli, fino a Francesco Gusmeri, che ha pedalato da Brescia sino all’Australia, per citarne solo alcuni. Sul palco anche Paolo Pileri, ideatore del grande progetto Vento. Mantova Mantova, città impegnata nella mobilità sostenibile e nella valorizzazione del turismo a due ruote, ospiterà per la seconda volta il BAM! nel suggestivo Lungolago Gonzaga, sotto le mura medievali, e l’area campeggio di fronte al lago, offrendo ai viaggiatori una vista mozzafiato sulla città. L’area campeggio BAM! accoglierà non solo le tende dei viaggiatori, ma anche le confortevoli tende Pop-Up, già montate e con i letti all’interno e, per la prima volta, le Kartent, originali tende in cartone riciclabile. Le iscrizioni BAM! è un evento gratuito: le sole prenotazioni sono per lo spazio tenda e per le tende Pop-UP o Kartent. E’ possibile prenotare online al sito bameurope.it. E’ possibile inoltre iscriversi alle pedalate del sabato e della domenica e acquistare le t-shirt e le maglie tecniche dell’evento. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it