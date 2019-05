Maxi operazione antidroga a Porto Mantovano: scoperti 2 kg di coca e 2 kg di eroina. Arrestati un albanese e una colombiana

Nell’ambito di una complessa indagine su un traffico internazionale di stupefacenti, gli uomini della Squadra Mobile della Questura Mantova e di Reggio Emilia, nella tarda serata di martedì scorso, hanno effettuato un ingente sequestro di cocaina ed eroina. Martedì sera, in particolare, gli investigatori della Squadra Mobile, appostati nei pressi di un appartamento sito in Porto Mantovano (MN), decidevano di controllare un uomo mentre era intento ad effettuare dei movimenti sospetti all’interno di un’autovettura parcheggiata in un cortile condominiale. L’uomo veniva bloccato mentre stava riponendo due panetti da un chilo di cocaina all’interno di un vano segreto ricavato, artigianalmente, nel vano del cruscotto. All’interno del vano, apribile attraverso un complesso procedimento, vi erano occultati, anche, più di 9.000 euro avvolti in cellophane. La perquisizione domiciliare dell’appartamento, al cui interno veniva rintracciata una donna, consentiva di rinvenire ulteriori due chili di eroina confezionata in panetti da mezzo chilo. Sulla scorta di quanto rinvenuto si procedeva a trarre in arresto QOSHKU Erald , nato in Albania, classe 1997, formalmente residente a Suzzara (MN) , e MARIN PATINO Flor Alba , classe 1967 Colombiana. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad individuare la consistenza e la diramazione dell’organizzazione internazionale di trafficanti di stupefacenti operativi anche nella nostra Provincia.

