Presentati i "corti" Avis realizzati dal Liceo Artistico

Sono stati proiettati i 10 cortometraggi selezionati tra gli oltre 30 realizzati dai ragazzi delle classi quarte e quinte dell'indirizzo Audiovisivi del Liceo Artistico "Giulio Romano", per rappresentare il mondo Avis con un linguaggio innovativo. Frutto del progetto "NarrAzioni. Di che colore è il tuo oro", l'iniziativa aveva lo scopo di coinvolgere i più giovani nel mondo del volontariato, facendoli parlare ai loro coetanei con il loro stesso linguaggio. L'evento è stato presentato dal comico Daniele Gattano (Zelig Lab, Colorado), che con ironia e tante battute ha dialogato con gli autori dei corti e i loro compagni di classe. I video sono nati, quindi, in seguito a un progetto dell'Avis Comunale di Mantova all'interno della scuola. Dopo aver partecipato a una fase di formazione insieme ai volontari Avis, i ragazzi, coordinati dai professori Paolo Dugoni e Nazzareno Truffelli, sono stati invitati a usare la loro creatività liberamente per esprimere le loro sensazioni riguardo alla donazione di sangue e al concetto di dono in generale. Al centro dei lavori, l'interpretazione del concetto di "dono", anche di tempo, di energie, di attenzione. Togliere qualcosa a sé stessi per offrirlo agli altri, oppure arricchirsi proprio donando. I 10 corti proiettati sono stati realizzati da: Chiara Crusco, Alberto Gola, Andrea Culpo, Antonio Iliano, Penelope Molinari, Giorgio Razk, Sara Croce, Karolina Barbieri, Aurora Gobbi e Benedetta Spallanzani. Diversi i linguaggi, dalla commozione all'ironia. La presidente dell'Avis Comunale di Mantova Maura Scapi ha ringraziato il Liceo Artistico, rappresentato dalla preside Alide Ferrari, e gli studenti: "E' stato bellissimo vedere come i giovani sono riusciti a interpretare l'importanza del dono in modo creativo. Sono stati realizzati più di 30 video, tutti bellissimi". L'obiettivo è, ora, estendere un progetto di questo tipo anche ad altre scuole mantovane. L'Avis, infatti, è attiva tra gli studenti delle scuole medie e superiori con progetti didattici rivolti alla formazione di una cittadinanza attiva e, nell'ultimo anno scolastico ha tenuto oltre 180 incontri nelle scuole medie e superiori, che hanno portato più di 120 nuovi donatori tra i ragazzi maggiorenni.