Arrivi e presenze a Mantova e provincia nel 2018

Modesta diminuzione nel 2018 per gli arrivi di turisti in provincia di Mantova rispetto al 2017 (-2,86%), mentre rimane pressoché stabile il dato delle presenze che si assesta a un +0.27%. I valori assoluti sono tuttavia superiori a quelli registrati nel 2016 (arrivi +2,8% - presenze +5,37%), l'anno che ha registrato le variazioni di crescita più alte nel confronto con il lungo periodo (2011-2018). La variazione in negativo è dovuta soprattutto ai turisti Italiani che registrano rispettivamente -4,32% e -2,34% di arrivi e presenze rispetto al 2017. Buona invece la performance degli stranieri che mantengono il trend di crescita degli anni precedenti (arrivi +1,02% e presenze +5,31% ). Nel 2018 gli arrivi di turisti in provincia di Mantova segnano valori in modesta diminuzione rispetto al 2017 (-2,86%; rimane pressoché stabile invece il dato delle presenze che si assesta a un +0.27%. I valori assoluti sono tuttavia superiori a quelli registrati nel 2016 (arrivi +2,8% - presenze +5,37%), l'anno che ha registrato le variazioni di crescita più alte nel confronto con il lungo periodo (2011-2018).

La variazione in negativo è dovuta soprattutto ai turisti Italiani che registrano rispettivamente -4,32% e -2,34% di arrivi e presenze rispetto al 2017.

Buona invece la performance degli stranieri che mantengono il trend di crescita degli anni precedenti (arrivi +1,02% e presenze +5,31% ). Cresce anche la quota percentuale di turisti stranieri in provincia di Mantova che, pur rimanendo sotto la media nazionale (49% nel 2017) arriva al 28,39%. Il valore della permanenza media sul territorio (2,09 gg/vacanza) è il migliore dell'ultimo triennio e modifica la trendline storica al rialzo. Sono gli Stranieri a registrare il dato più alto di Permanenza Media sul territorio con 2,65 gg/vacanza ( +4,24% sul 2017).

Con il 28,15% degli Arrivi nazionali, la Lombardia si conferma il primo mercato italiano di riferimento per la provincia di Mantova, seguita da Piemonte, Lazio, Veneto, Emilia Romagna. Solo la Lombardia e le due regioni confinanti ( Veneto ed Emilia Romagna) arrivano al 46,67% degli Arrivi nazionali. La Germania , pur perdendo qualche punto percentuale, rimane il primo mercato estero di trend storico per la provincia di Mantova con il 26,66% degli Arrivi internazionali. Germania e Francia insieme assommano al 34,98% degli Arrivi.

I primi cinque mercati internazionali per la provincia di Mantova sono europei ( 51,63% ), mentre gli Arrivi complessivi provenienti dai paesi europei corrispondono all' 82,54% sul totale degli Arrivi internazionali. L'andamento stagionale del 2018 nell'intero territorio provinciale mantiene il trend storico di grande afflusso turistico con i picchi più alti registrati nei mesi di Aprile ( 31.610 ) e Settembre ( 32.511). Tuttavia, già dal 2016, si sono registrati Arrivi in aumento nei mesi di Luglio e Agosto, favorendo una stagionalità turistica simile a quella in prossimità del Lago di Garda. Sia i turisti Italiani che gli Stranieri in provincia di Mantova scelgono principalmente le strutture Alberghiere (rispettivamente il 62,34% e il 60,49%). Il 29,3% dei turisti preferisce le strutture Complementari e il rimanente 8,9% sceglie gli Alloggi privati non imprenditoriali ( B&B e Case Appartamenti Vacanze). Tuttavia, sia gli italiani che gli stranieri pernottano più a lungo nelle strutture complementari. La Permanenza Media più alta dell'ultimo triennio è data dagli Stranieri nel 2018 che si fermano fino a 3,28 gg/vacanza nelle strutture Complementari. Nel complesso aumenta del 7,05% l'offerta di strutture ricettive in provincia e i posti letto del 3,41%. La crescita è dovuta esclusivamente al comparto extra alberghiero, principalmente gli Alloggi privati non imprenditoriali ( +21,01% le strutture e +18,36% i posti letto). Nello specifico i B&B e CAV non imprenditoriali offrono il 45,14% della proposta complessiva. In costante diminuzione invece l'offerta del comparto Alberghiero che perde nel complesso l'11,76% delle strutture nell'ultimo anno. E' comunque nelle Strutture Complementari che si concentra il 45,92% dei posti letto in provincia di Mantova. Gli Alberghi offrono il 36% dei posti letto, di cui il 49% nelle strutture a tre stelle. Gli Alloggi privati non imprenditoriali, ancorché in crescita, occupano la quota percentuale minore di posti letto ( 18,08%).[1] [1] Fonte dati Regione Lombardia Rilevazione statistica annuale relativa al "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi - Capacità degli esercizi ricettivi - Anno 2018".

I dati sono provvisori e suscettibili di rettifica fino alla definitiva pubblicazione da parte di ISTAT.

I dati contenuti nei precedenti rapporti che non concordano con quelli contenuti nel presente rapporto si intendono rettificati. La percentuale di rispondenza alla rilevazione 2018 è pari al 96.45 %

Nel presente rapporto sono inseriti anche i dati relativi alla tipologia "CAV non imprenditoriali" che ISTAT mantiene separati dai flussi complessivi nella categoria "Altri alloggi privati" Ultimo aggiornamento dati 20/04/2019