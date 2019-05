Fontana presto nel mantovano per verificare i lavori post terremoto

Il 50% degli 840 milioni messi a disposizione dallo Stato per il mantovano destinati alla ricostruzione post sima sono stati spesi; completate l'80% delle domande presentate. Lo ha detto il Governatore della Lombardia Attilio Fontana del 7 anniversario del terremoto che nel 2012 aveva colpito anche la provincia virgiliana. Per una ricognizione dei lavoriil presidente lombardo tornerà presto a visitare alcuni comuni di Mantova. La situazione è così ripartita: la ricostruzione privata è a bion punto ed è quasi ultimata sconta invece, e molto, quella pubblica. la responsabilità è da attribuire ai fondi statali partiti e arrivati solo nel 2016. Fin da subito la Regione ha posto al primo posto la sistemazione delle case private e il ripristino delle attività produttive. Erogati per le abitazioni circa 236 milioni di euro per 980 interventi di cui 705 completati e 275 in corso. Oltre 172 milioni di euro sono stati erogati per le attività produttive.