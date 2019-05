Medole. Blitz in un laboratorio tessile: trovati 4 clandestini al lavoro, arrestati i due cinesi conduttori

Proseguono le ispezioni nei laboratori tessili gestiti da cinesi: la task force costitutita da Carabinieri e Ispettorato del Lavoro ha passato in rassegna le attività presenti nel comune di Medole per la verifica finalizzata alla prevenzione e repressione del fenomeno dello sfruttamento della manodopera clandestina. Nel corso dei controlli sono stati arrestati una 44 enne ed un 34 enne di nazionalità cinese, in qualità di conduttori di un laboratorio tessile. Il reato a loro contestato è ingiusto profitto favorendo la permanenza nel territorio italiano di cittadini stranieri e sfruttamento della manodopera clandestina e caporalato, sospensione attività imprenditoriale e lavoro nero”, Degli 8 lavoratori al lavoro nel corso del blitz, 4 sono risultati clandestini: Emesse sanzioni per un ammontare di 18.000,00 euro; stabile, macchinari e merce, per un valore complessivo di circa 200.000,00 euro, sono stati sottoposti a sequestro preventivo.