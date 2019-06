Rischio sismico: fondi regionali per 13 comuni mantovani

Regione Lombardia ha messo a disposizione oltre 800.000 euro per 202 Comuni di cui 13 mantovani. I fondi dovranno essere utilizzati per interventi strutturali di prevenzione su edifici strategici e rilevanti. Questo stanziamento va ad aggiungersi ai 500.000 euro erogati nell'ottobre 2018 ei 600.000 euro del marzo scorso. Dei 1507 Comuni lombardi, nessuno è in fascia di rischio 1, mentre solo le province di Brescia e Mantova hanno Comuni in zona 2 (52 a Brescia e 5 a Mantova), mentre 1015 Comuni sono in zona 3.