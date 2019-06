Rinforzi in arrivo al Poma di Mantova l'ospedale grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia: per fare fronte alla necessità di garantire gli attuali livelli di assistenza ha prorogato fino a metà 2020, gli incarichi a tempo determinato per 3 operatori socio sanitari, 3 fisioterapisti e 15 infermieri in servizio nelle varie sedi dell’azienda. Mentre per 7 operatori socio sanitari e 18 infermieri è arrivato un contratto a tempo indeterminato