Per il secondo evento #mantovaincanto2019 in arrivo Stefano Belisari, in arte Elio

AMAREMANTOVA, è una giovane associazione no-profit, che nasce dall’idea di due musicisti ed esperti dello spettacolo, il M° Angelo Goffredi e il M° Nicola Ferraresi, ed ha come obiettivo la valorizzazione del ricchissimo patrimonio musicale italiano, con un occhio di riguardo all’opera lirica, incursioni nella classica, e contaminazioni con musical, temi da film e melodie d’autore. L’altra finalità dell’Associazione è quella di dare spazio ai giovani, siano essi impegnati sul palco o come spettatori, affezionati o neofiti: il cartellone, idoneo come primo approccio anche a quanti siano totalmente digiuni di lirica, è da intendersi come un percorso di avvicinamento a un genere divenuto solo negli ultimi decenni di nicchia, al quale si intende restituire l’originaria vocazione popolare. Alcuni spettacoli della scorsa edizione hanno richiamato l’attenzione di altre realtà al di fuori dell’ambito cittadino. Una replica dell’Orfeo di Monteverdi è andata in scena al Teatro all’Antica di Sabbioneta come evento conclusivo nell’ambito dei festeggiamenti per il decennale dell’inserimento della cittadina gonzaghesca nell’elenco dei siti Unesco; mentre fuori regione, con l’opera di Rossini, il Signor Bruschino, si è riscosso un grande successo di pubblico e critica al Teatro Duse di Bologna e al Teatro del Monte Baldo di Brentonico. Infine AMAREMANTOVA si avvale della collaborazione dell’Associazione SENZASPINE di Bologna, anch’essa impegnata da diversi anni ad avvicinare il grande pubblico alla musica.

I numeri di AMAREMANTOVA in breve sono: un consiglio direttivo di sole 5 unità, 31 eventi organizzati in soli 4 anni, una movimentazione di oltre 400 artisti in prevalenza under 35 ed una pagina FB con migliaia di visualizzazioni.

Dopo il successo riscosso in occasione dell’evento inaugurale con l’opera LA DIRINDINA, MANTOVAInCANTO2019 prosegue sempre a Palazzo Te ma nella suggestiva cornice del Cortile d’Onore. SABATO 15 GIUGNO alle ore 21.15 con una serata dedicata alla favola e al mondo della Disney: L’Ente Filarmonico di Guidizzolo diretto dal maestro Nicola Ferraresi proporrà lo spettacolo ELIO & I MUSICANTI DI GUIDIZZOLO, con la partecipazione straordinaria di Stefano Belisari, in arte Elio, frontman del gruppo Elio e le Storie Tese. Lo spettacolo sarà suddiviso in due parti: la prima parte si aprirà con una selezione di musiche dalle colonne sonore dei film della Disney, che hanno reso immortali alcuni dei capolavori dell’animazione americana, eseguite da giovani musicisti che collaborano con la realtà musicale di Guidizzolo insieme al Coro Gospel dell’Ente Filarmonico Guidizzolo. La seconda parte sarà incentrata interamente sulla favola musicale “I MUSICANTI DI BREMA”, dove Elio vestirà il ruolo di narratore. All’attore-cantante spetterà il compito di raccontare la celebre fiaba dei fratelli Grimm ovvero una storia di quattro animali amanti della musica in cammino verso la città di Brema. L’asino, il gatto, il cane e il gallo saranno rappresentati dai giochi e colori sonori dell’orchestra che, seguendo il file rouge della storia, attraverserà vari generi musicali, fra i quali lo swing e le ballate romantiche, in un mix musicale per catturare grandi e piccoli ascoltatori.

Un evento pensato per avvicinare alla musica di qualità anche i più piccoli proprio come da linee guida e motivazioni di AMAREMANTOVA.

Anche quest’anno l'iniziativa di AMAREMANTOVA è volta a valorizzare il patrimonio artistico/architettonico della nostra città, e, in particolare risvegliare l’interesse e vocazione popolare dell’Opera Lirica, nonché i giovani artisti. La manifestazione #MANTOVAInCANTO2019 gode del patrocinio del MiBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), della Regione LOMBARDIA, del Comune di Mantova, dell’Ente Filarmonico di Guidizzolo, dell’Associazione Baldassarre Castiglione e dei Lions Club International. Inoltre beneficia del contributo del Comune di Mantova, dell’Orchestra SenzaSpine, de La Tür da Sucar, di Azzali Gioielli MN, della carrozzeria EUROPA, e dell’edilizia e progettazione SGUIZZARDI.

Il costo del biglietto sarà di 20 € (ridotto di 10 € per ragazzi e studenti fino a 16 anni)