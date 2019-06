Autonomia: Regione attende primo passaggio del Testo in Consiglio dei Ministri

E' stato confermato da parte del

ministro Salvini l'impegno a portare, a breve, in Consiglio dei

ministri come primo passaggio, il nostro testo dell'accordo

sull'Autonomia. Aspettiamo che si faccia concretamente questo

passaggio"



Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio

Fontana rispondendo alle domande dei giornalisti, a Cernobbio, a

margine del convegno nazionale organizzato dal Consiglio

regionale lombardo sul tema 'Dalla ricerca Censis sul

regionalismo all'autonomia differenziata: cosa cambia per i

Comuni? Quali contributi possono dare?'.



In merito al tema del momento di lavoro, il presidente Fontana

ha sottolineato che "Tutte le norme che hanno ridotto le spese

delle amministrazioni siano state scelte sbagliate, pura

demagogia".



"Fare il sindaco è difficile, complicato, comporta impegno,

presenza - ha spiegato il presidente Fontana - e quindi ridurre

il numero dei consiglieri, degli assessori, delle indennità non

ha portato alcun beneficio per la finanza pubblica e, anzi, ha

costituito un disincentivo per chi avrebbe voglia di dedicarsi a

questa meritoria attività".



"Esiste da parte nostra - ha concluso il presidente della

Regione Lombardia - una piena sintonia con Anci e Upl, sancita

anche da un accordo siglato nello scorso anno con il quale si

punta a valorizzare sempre di più il ruolo degli Enti locali".