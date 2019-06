Autonomia: assessore Bruno Galli alla giornata di studio promossa Anci

L'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interverra' oggo alla giornata di studio promossa da ANCI e UPI Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto dal titolo 'Autonomia differenziata negli enti locali'. Si tratta di un laboratorio tra esperti di profilo accademico e amministratori per approfondire lo stato di attuazione del percorso e delle intese sull'Autonomia differenziata, nonche' a delineare ricadute e competenze per gli enti in seguito all'approvazione delle intese regionali.