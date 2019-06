Lavoravano ma non erano assunti: lavoro sommerso scoperto dalla GdF di Mantova. Al macello multa da 1.000.000 di euro

La Guardia di Finanza di Mantova ha scoperto un traffico di lavoro sommerso gestito da 7 cooperative che fornivano manovalanza ad un macello della provincia in modo irregolare. La manodopera impiegata proveniva da società esterne, che dopo poco venivano messe in liquidazione da soggetti stranieri i cui amministratori erano irreperibili e senza sede legale. La Guardia di Finanza di Mantova si è insospettita osservando che volume d'affari, importante, risultava troppo elevato in rapporto ai dipendenti dichiarati. Infatti 8 persone su 10 provenivano dalle coop e non risultavano dipendenti. I finanzieri hanno calcolato che i lavoratori occulti che hanno prestato servizio sono stati oltre 400 attraverso una ventina di appalti esterni. Al termine delle verifiche le fiamme gialle hanno elevato una sanzione di circa un milion di euro oltre alla maximulta l'iva non versata ammonta a quasi 3 milioni di euro.