Targa a Giuseppe Gregori fondatore dell'azienda che rifornisce oltre 3000 autofficine del Nord

Questa mattina in Confcommercio si è svolta la premiazione di Giuseppe Gregori, fondatore dell’omonima azienda mantovana di commercio all’ingrosso e al dettaglio di attrezzature e utensilerie per autofficine e industrie. Un momento di grande commozione per l’imprenditore e la sua famiglia, presenti all’evento. Il direttore di Confcommercio Mantova Nicola Dal Dosso, insieme al componente di Giunta Marco Sartorello e ai vicepresidenti del Gruppo Giovani Imprenditori Giorgia Caramanti e Jacopo Colombo, hanno consegnato all’imprenditore ottantenne una targa di riconoscimento “per aver realizzato, con passione, talento e grande umanità, una realtà imprenditoriale di assoluta eccellenza, contribuendo al contempo allo sviluppo economico del nostro territorio”. Ma veniamo alla storia dell’azienda. Giuseppe Gregori nasce a Mantova il 6 agosto 1936 e, dopo il collegio a Castiglione delle Stiviere, frequenta le scuole di formazione commerciale. La passione per le macchine e i motori lo spinge, nel 1956, a soli 20 anni, ad aprire in vicolo Chiavichette in città, un piccolo negozio di macchine utensili. Agli inizi rifornisce diverse carrozzerie e autofficine di Mantova di tutto l’occorrente per la riparazione di automobili (ponti sollevatori, compressori, bulloni, viti…), vedendo crescere, ogni giorno di più, la propria attività. E’ l’unico, in quel momento a Mantova, a trattare quel tipo di utensili, ed è concessionario esclusivo di alcuni marchi importanti (come Beta, Fervi etc): il suo obiettivo rimane sempre quello di accontentare le diverse esigenze delle nascenti officine e imprese meccaniche. Sfruttando l’esperienza maturata, Giuseppe decide di fare il grande salto allargando il proprio mercato a tutto il Nord Italia, soprattutto in Veneto e Trentino, con importanti risultati. Negli anni 80, il trasferimento dell’azienda in piazza Virgiliana, nello storico Palazzo Ghelfi, dove resterà per circa 35 anni. Qui Giuseppe viene affiancato dai figli Simonetta e Stefano e dalla storica collaboratrice Emanuela, che rimarrà in azienda per oltre 25 anni, mentre Silvia sceglie di diventare avvocato e collabora con l’azienda per la parte legale e di contrattualistica. Gregori, grazie alla sua passione per il lavoro e per le novità, da ultimo ha affrontato anche la sfida dell’e-commerce facendosi apprezzare in tutta Italia. Significativo il contributo della Gregori Giuseppe allo sviluppo del tessuto economico mantovano e non solo, con oltre 3mila clienti quali autofficine, carrozzerie, aziende operanti nel settore meccanico, artigiani, ma anche tanti privati e hobbisti si sono rivolti alla Gregori alla ricerca di pezzi unici e rari. Passione per il lavoro, grande umanità, determinazione e sensibilità verso l’evoluzione del mercato e le novità del settore sono i tratti principali dell’imprenditore Gregori, un’incarnazione perfetta della celebre frase darwiniana ‘il lavoro nobilita l’uomo’. Le relazioni umane sono sempre state un punto fermo per Gregori, tanto che molti dei suoi clienti sono diventati poi amici, con cui condividere gioie e periodi bui. Sempre con autoironia e senza mai prendersi troppo sul serio, come ai tempi, negli anni 50, della partecipazione alla mitica UGM. Sposato da 55 anni con la signora Ada, che gli è sempre stata accanto e lo ha sempre sostenuto nelle sue iniziative, è padre di tre figli (Simonetta, Stefano e Silvia) e più volte nonno. Ora è il momento della meritata pensione da dedicare al suo amore più grande: la famiglia. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it