Fontana e Salvini: burocrati al lavoro per affossare Testo Autonomia

"Diverse strutture di alcuni Ministeri lavorano da mesi per affossare il Testo sull'Autonomia voluta e votata da milioni di italiani". A sostenerlo il Governatore della Lombardia Attilio Fontana e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo mesi di silenziosa e tenace opposizione da parte delle strutture di alcuni Ministeri - che hanno alternato muri di gomma a discettazioni para costituzionali pur di non far fare alcun passo avanti alle intese sull'autonomia - appare in questi giorni con straordinario tempismo un parere del dipartimento Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi che interviene su due temi per affossare il lavoro di un anno: il testo delle intese dovrebbe essere emendabile; il testo delle intese contiene rischi per l'equilibrio di bilancio". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito al parere del dipartimento Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi sul testo delle intese siglate con le Regioni per l'Autonomia differenziata. "Sul primo, - spiega il presidente - questi autorevoli burocrati smentiscono se stessi, se è vero come è vero che fu Palazzo Chigi epoca Gentiloni, a tracciare il percorso parlamentare (non emendabilità del testo) per approvare le intese fra Governo e Regioni, scrivendolo e sottoscrivendolo.

Sul secondo punto, le eccezioni sollevate tradiscono le mani che lo hanno scritto. Ovvero burocrati non espertissimi di finanza pubblica visto che confondono l'applicazione della autonomia con i costi standard, che è una legge del 2009 non ancora arrivata a conclusione". "I famosi costi standard - puntualizza il Governatore- vanno fatti comunque a prescindere dall'autonomia perché il loro obiettivo è l'efficientamento della Pubblica Amministrazione ivi comprese le Amministrazioni Centrali, quindi anche quella dello Stato. Non è pensabile, così come invece avviene, che possa esistere una importante differenza di spesa per beni e servizi e personale tra le diverse amministrazioni centrali distribuite a livello territoriale". "Per questo motivo - conclude Fontana - far emergere criticità dall'applicazione dell'Autonomia differenziata è inconcepibile e allontana, chi non utilizza in modo virtuoso le risorse investite dallo Stato, da fornire prestazioni efficienti e appropriate, senza neppure esserne chiamato a risponderne".