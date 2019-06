Finestre sull'Arte recensisce la start-up mantovana che produrrà la calza Braille

https://www.finestresullarte.info/flash-news/4226n_calza-braille-about-socks-accademia-belle-arti-bologna.php Una calza con scritte in braille che unisce l’inclusione alla capacità di vivere la moda con un’ulterioredimensione tattile. È il prodotto realizzato dal giovane designer siciliano Antonino Tuccio, proveniente dall’Accademia di Belle Arti di Bologna, per la start-up mantovana About Socks srl(www.aboutsocks.it), società dedita alla produzione di calze di lusso con filati italiani di alta qualità. About Socks ha invitato diversi giovani creativi a proporre dei design innovativi all’azienda: la miglior proposta è risultata essere quella di Tuccio, così la sua calza braille a breve entrerà in produzione e verrà presentata nelle fiere di moda in tutto il mondo (prima tappa, Pitti Filati a Firenze) grazie anche alla collaborazione con l’azienda Filmar, che fornirà i filati per la realizzazione. La collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, fanno sapere i responsabili di About Socks, è nata dalla volontà di unire arte e artigianalità per dare spazio ai giovani designer facendo sì che le loro creazioni possano essere messe al servizio dell’uomo. “Fare del bene, valorizzare i giovani”, sottolinea Stefano Alberini, socio fondatore di About Socks, “è il vero Made in Italy, pensato, creato e realizzato totalmente in Italia. Non solo business, ma vero bene comune, perché una piccola start-up come la nostra vuole essere al centro del processo etico e realizzare vero sviluppo per i territori. La migliore arte, la migliore lavorazione artigianale, il meglio del Made in Italy, una vera sensazione di insuperabile benessere di alta qualità”. About Socks, sottolineano i soci, nasce anche per “unire l’antico sapere delle botteghe artigiane italiane, con tutto il loro saper fare, e della manifattura italiana con le nuove idee di una start-up. L’azienda cerca così di riportare tutto il sapere della tradizione italiana nel mercato. E lo fa con al centro il bene comune, facendo sì che il pensiero artistico dei designer si concretizzi attraverso le mani dei migliori artigiani italiani. Arte e artigianato si prendono a braccetto e creano un prodotto di uso comune inimitabile e dal valore inestimabile”. La calza braille sarà acquistabile a breve sul sito di About Socks. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it