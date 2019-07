A22: sicurezza stradale, coinvolti 10.000 studenti

Cinque anni di attività, cinquanta incontri con gli studenti, settantasette istituti scolastici aderenti, diecimila ragazzi coinvolti. Ci sono occasioni in cui i numeri aiutano a descrivere un progetto. È il caso di “Abc, l’Autostrada del Brennero in Città”, una campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale rivolta ai ragazzi che si apprestano a conseguire la patente, promossa e organizzata da Autostrada del Brennero SpA e dalla Polizia Stradale. Nell’anno scolastico 2018-2019, si sono tenuti incontri a Cles (TN), Bolzano, Suzzara , Merano (Bz), Bressanone (Bz), Ostiglia, Poggio Rusco, Rovereto e Verona.

“Prevenire è meglio che punire” osserva il Presidente di Autostrada del Brennero, Luigi Olivieri, che aggiunge: “Vorrei ringraziare tutti i formatori, quelli della Polizia Stradale e quelli della Società, non solo per l’impegno, ma perché hanno saputo trovare il giusto approccio. Ognuno di noi, come genitore, fa delle raccomandazioni ai propri figli, che spesso vengono disattese. La chiave è riuscire a non fare la predica, quanto piuttosto far capire ai ragazzi che in gioco c’è la loro vita. Ho assistito a questi incontri e devo dire che l’approccio è quello giusto: dopo i primi minuti, in sala cala il silenzio”.

In Europa, la prima causa di morte tra i giovani sono gli incidenti stradali. È questo il dato da cui partire per far capire l’importanza di una corretta percezione del rischio da parte di chi si appresta a conseguire la patente, o l’ha appena conseguita. Le lezioni cominciano con la proiezione di “Young Europe”, un film prodotto dalla Polizia di Stato e cofinanziato dalla Commissione Europea, realizzato per mostrare, attraverso le storie di cinque giovani europei, con quanta facilità una guida irresponsabile possa portare a uccidere, o ad essere uccisi. Sono poi i formatori della Polizia Stradale, attraverso esempi di incidenti reali, a spiegare quanto possa essere fallace l’impressione di riuscire a controllare situazioni di pericolo dettate da comportamenti scorretti come l’uso di alcol, o droghe, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza, il mancato uso delle cinture di sicurezza, o l’utilizzo dello smartphone mentre si guida. Gli incontri prevedono anche la prova di speciali visori che simulano la distorsione sensoriale indotta dall’alcol. I risultati, comici sul palco dei teatri usati per questi incontri, vogliono evitare quelli drammatici sulle strade.

Agli operatori di Autostrada del Brennero il compito di completare le informazioni con indicazioni e suggerimenti circa il modo di comportarsi in autostrada, un ambito troppo spesso ignorato dai corsi di guida. Cosa fare in caso di avaria? Come usare le piazzole di emergenza? Come e a chi comunicare dove ci si trova? Quali sono gli errori da non commettere mai? Si tratta di nozioni che talvolta nemmeno gli adulti posseggono. L’obiettivo di Abc, infatti, è anche questo: fare in modo che i più giovani, da anello potenzialmente debole della sicurezza stradale, diventino quello più forte, in grado di correggere anche i comportamenti scorretti dei più grandi.

Autostrada del Brennero ringrazia per il prezioso lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata i Compartimenti della Polizia Stradale del Trentino Alto Adige, del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna.