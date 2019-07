Mantova porta l'acqua in 5 villaggi del Senegal

E’ anche grazie a Mantova se dalla fine del giugno scorso cinque villaggi del Senegal hanno l’acqua potabile e 120 famiglie senegalesi adesso hanno acqua che sgorga direttamente dai rubinetti delle loro abitazioni e possono disporre di servizi igienici. Provincia di Mantova attraverso l'Autorità dell’ambito territoriale ottimale di Mantova), Tea Acque e Sicam hanno infatti sostenuto e collaborato alla realizzazione del Progetto “Le fonti del futuro”. Un’iniziativa partita da WAMI e Cooperativa Intreccio con il supporto di Anea (Associazione nazionale enti e autorità d’ambito) che oggi è realtà e che ha decisamente cambiato la vita di quasi duemila persone. Sintetizzata in numeri, l’iniziativa ha permesso di installare 120 rubinetti da cui trarranno beneficio 1273 persone. Oltre a portare l’acqua potabile, con il progetto è stata finanziata ance la realizzazione di una fossa biologica che servirà i villaggi di Ghoniame, Nialor, Takeme, Falmere e Djiva. “Un cambio delle condizioni di vita e della quotidianità per 120 famiglie che per la prima volta avranno a disposizione acqua potabile 24 ore su 24 e servizi igienici presso le loro abitazioni. Servizi per noi scontati ma che in tante località dell’Africa non lo sono affatto” ha spiegato il presidente della Provincia di Mantova Beniamino Morselli. “Contestualmente è stata svolta anche un’attività di educazione al corretto utilizzo dell’acqua – hanno sottolineato Lorenzo Giorgi, coordinatore del progetto e i Rappresentanti di WAMI e Cooperativa Intreccio. Saranno insegnate buone pratiche ma anche nozioni utili per la manutenzione della rete idrica. Miglioreranno così le condizioni igienico – sanitarie, aumenterà la frequenza scolastica, si responsabilizzerà ed educherà la comunità locale al corretto utilizzo delle risorse. Verrà creata imprenditorialità legata alla gestione della rete idrica installata”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it