Medole: in via Crocevia, 38 enne muore dopo aver centrato un trattore

Ancora una tragedia ieri nel mantovano: Giuseppe Marini 38 anni, geometra di Castel Goffredo originario della Sardegna, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 in via Crocevia a Medole. L'uomo in sella al suo scooter all'altezza della ditta Martini, si è scontrato con un mezzo agricolo che stava svoltando per uno stradello. Immediati i soccorsi ma quando i sanitari sono arrivati sul luogo dell'incidente per lui non c'era nulla da fare: il trentottenne era già spirato: lascia la moglie e una figlia di 5 anni.