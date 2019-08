Dopo il grande successo delle passate edizioni, torna “La notte delle stelle nella Foresta Carpaneta”, manifestazione organizzata nell’ambito del programma regionale Foreste da Vivere di Ersaf – Regione Lombardia dalla Proloco La Ghianda di Bigarello col patrocinio del Comune di San Giorgio Bigarello. Una festa magica per bambini e adulti immersi nella natura e nel verde del Parco di Arlecchino della Foresta Carpaneta, un bosco ricco di numerose varietà di piante, fiori e arbusti. Le attività inizieranno alle 18 con la gara di pesca per bambini e ragazzi, presso il laghetto della foresta, con giochi organizzati dagli amici ludici e minigolf da strada, con i divertenti tricicli dell’allegro grillo e lo spettacolo delle maxi bolle di sapone con cui giocare a suon di musica. A seguire, dalle 19, ascensioni in mongolfiera, da cui si potrà ammirare il tramonto sulla bellissima distesa verde della foresta. Dalle 19:30 stand gastronomico con prodotti locali tipici; mentre alle 21:15 intrattenimento musicale con i cantanti di progetto DB SOUND & MUSIC e MMI MANTOVA nel suggestivo scenario del teatro di verzura, all’interno del parco, al limitare della foresta. Dalle 22, in un’atmosfera ricca di magia, si potranno ammirare gli astri e le stelle cadenti, le osservazioni della volta celeste saranno guidate da esperti astrofili con l’aiuto di potenti telescopi. L’ingresso è gratuito. Il Parco di Arlecchino e la Foresta Carpaneta si trovano in via Castelbelforte a Gazzo di San Giorgio Bigarello, a pochi chilometri dalla città e a 5 km dal casello Mantova Nord dell’A22. Info stampa: cell. 338 9481153 - mail: proloco.bigarello@gmail.com Gli altri eventi della rassegna: Sabato 24 Agosto, ore 21 - Duo Marimbazzi, marimba e vibrafono (con music-shuttle gratuito da Mantova, in collaborazione con Estate musicale del conservatorio di Mantova) Domenica 1 Settembre, ore 17:30 - Visita guidata al parco e sentiero di Bouffier, a seguire rinfresco e alle 18:30 spettacolo “L’uomo che piantava gli alberi” (reading musicale del racconto di Jean Giono) Domenica 15 Settembre, ore 18 - Elastic Orchestra “Musica per Sognare” (grandi classici e colonne sonore) Sabato 21 Settembre, ore 19 - Concerto Rolling Waves, cover band dei Pink Floyd) Domenica 22 Settembre, ore 18 - Rochenrol Choolers, dal racconto nasce la canzone e dalla canzone nasce il racconto. Evento di chiusura della giornata dedicata all’Ecomuseo. Domenica 29 Settembre, ore 17:30 - I piedi per terra, gli occhi al cielo (Silent Fireflies, conversazione nomade al tramonto a seguire spettacolo danza aerea e letture della buonanotte). Federica Marconcini ( Assessore Cultura Comune di San Giorgio Bigarello ): “Come Amministrazione ci siamo voluti affiancare alla Proloco locale per organizzare eventi in questa bellissima foresta organizzando diversi momenti di incontro. Uno dei più importanti sarà anche la presentazione della squadra femminile di basket neopromossa in A2”. Barbara Bertazzoni (Ersaf Regione Lombardia): “Quest’anno abbiamo voluto dare risalto al Teatro della Verzura, in particolare Ersaf intende dare risalto all’evento di reading che si terrà proprio in questo teatro dal titolo “L’uomo che piantava gli alberi”. Una parte della Foresta Carpaneta è dedicata a Bouffier, che è dedicata proprio all’autore di questo testo ovvero Jean Giono, un pastore che ha iniziato a ripiantare dal nulla un’area arida della Alpi provenzali”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it