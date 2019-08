Rotatoria di Grazie, progetto esecutivo entro l'autunno

Importanti passi in avanti per la realizzazione della rotatoria di Grazie tra la Padana Inferiore e l’Asolana. Ieri infatti è stata approvata la determina dirigenziale dell’area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova con cui il responsabile dei lavori ha concluso l’iter della Conferenza di Servizi per la costruzione della rotatoria tra la ex S.S. 10 “Padana Inferiore” e la S.P. 1 “Asolana”. Le due provinciali appartengono al demanio stradale della Provincia e l’intersezione tra le due strade nel comune di Curtatone, rappresenta un incrocio interessato da rilevanti flussi di traffico dove di frequente si registrano incidenti e congestionamenti che impediscono una mobilità fluida e in sicurezza. Siamo in uno dei punti critici della rete stradale di competenza dell’ente di Palazzo di Bagno e da tempo le comunità locali ne chiedono la riqualificazione. Un risultato che sarà raggiunto con la realizzazione di una rotatoria che porrà finalmente in sicurezza l’incrocio. La Provincia si è impegnata a concludere la Progettazione Esecutiva entro la fine del mese di ottobre 2019, in modo tale che, una volta effettuata la gara d’appalto, i lavori possano cominciare entro l’inizio della primavera 2020 e quindi concludersi per la fine dell’estate 2020. L’amministrazione provinciale finanzierà i lavori con 1 milione di euro con fondi del “Patto di coesione della Lombardia”, messi a disposizione da Regione Lombardia e destinati alla Provincia di Mantova, ma significativo è anche l’impegno economico del comune di Curtatone che per l’opera ha stanziato 250.000 euro. La rotatoria di Grazie rientra tra le opere accessorie alla Mantova – Cremona: in caso di realizzazione dell’autostrada, i costi che verranno sostenuti dai due enti virgiliani per il nuovo rondò dovranno essere rimborsati da chi costruirà il nuovo collegamento veloce. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it