Affido bambini: torna a casa dalla nonna, grazie a Fabrizio Pignalberi

(TG24InfoNews) Il presidente nazionale di Più Italia, Fabrizio Pignalberi, scova un altro scandalo riguardante gli affidi illeciti e fa aprire un inchiesta anche a Mantova. Fabrizio Pignalberi, è da mesi che sta lavorando, nel massimo riserbo e nel rispetto dei familiari della bambina, per fare chiarezza su una vicenda inerente una minore di sei anni. Il caso è riconducibile a quanto accaduto a Bibbiano. Le modalità in cui è stata sottratta la bambina alla nonna sono le medesime, poste in essere nei confronti dei bambini di Bibbiano. Il fatto è accaduto a Mantova e ha come protagoniste una nonna e una bambina, la cui madre della minore è ragazza madre. La bambina era stata affidata alla nonna, la quale si è vista strappare ingiustamente, dagli assistenti sociali, la nipotina. La minore attualmente si trovava in una casa famiglia di Mantova “La Casa del Sole”. Il presidente Pignalberi riguardo tale vicenda ha affemato: “ Dopo la richiesta di aiuto pervenutami telefonicamente dalla nonna della bambina, rivoltasi a me in lacrime, mi sono attivato subito per capire meglio questa triste vicenda. Ho capito che ci fosse qualcosa che non andasse, quando la signora mi ha detto che le era stata strappata, nonostante che lei fosse titolare di un’ottima pensione, in quanto ha sempre lavorato “nelle scuole materne”, nonché di essere proprietaria di un abitazione. La bambina ha rivelato alla nonna, piu’ volte, nel corso degli incontri che si tengono presso la casa famiglia, di essere stata indotta dalle assistenti sociali , mediante violenza verbale e minacce, ad affermare che la nonna non fosse idonea a prendersi cura di lei, nonché di piangere ogni giorno, affinché la facciano tornare con la stessa, ma di non essere ascoltata da nessuno.” Grazie all’impegno del presidente Pignalberi, che ha acceso i riflettori anche su tale caso, la nonna è riuscita a riabbracciare la nipotina che le sarebbe stata sottratta, come dichiarato da Pignalberi, illecitamente. “Vi sarebbero anche altri casi di minori, sottratti illecitamente alle loro famiglie che presto verranno portati alla luce.” Come segno di riconoscimento, la nonna ha voluto offrire al presidente una piccola ricompensa che lo stesso però ha rifiutato, affermando: “ Ho messo il cuore in questa vicenda e da padre non voglio accettare alcun tipo di compenso,per rispetto della bambina e di tutti i bambini che sono stati strappati ingiustamente alle loro famiglie”.

Anna Ammanniti​